ସିଆଚୀନ ପରି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ସେନାକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ '୫ଜି ଏନାବଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍'
5ଜି ଭିଡିଓ କେପଚେର୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ନେଇପାରିବା ସହିତ ଆକାଶପଥରେ ଦୁଇ ହଜାର ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉଡିପାରିବ ।
Published : November 13, 2025 at 3:27 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 3:44 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିଚକ୍ଷଣତା ଦେଖାଇଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକର ଜ୍ଞାନ କୈଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ 5ଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡ୍ରୋନ୍ । ଏହି 5ଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେେ ୫ଜି ଭିଡିଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରାଯିବା ସହିତ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର୍ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥି ସହିତ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବ । ଏପରିକି ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ଅନବରତ ଆକାଶ ପଥରେ ଉଡି ପାରିବାର କ୍ଷମତା ଏହି ଡ୍ରୋନର ରହିଛି । ଏହି ଡ୍ରୋନ ସେନାବାହୀନି ପାଇଁ ଖୁବ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେନାରେ ରହିଥିବା ଡ୍ରୋନଠାରୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଯେତିକି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କେମିତି ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ଏକ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତା ଉପରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ…
5ଜି ଡ୍ରୋନ ବିକଶିତ କଲେ ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର
ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ସବୁଠି..ପ୍ରତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର । ସୀମାରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଗତିବିଧିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଠାରୁ ସର୍ଭେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ଖୋଜା ପଡୁଛି ଡ୍ରୋନ । ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକାଶପଥରୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏକ 5ଜି ଡ୍ରୋନ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ।
ପାଞ୍ଚ କେଜି ଓଜନ ଉଠାଇ ଦୁଇହଜାର ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡିପାରିବ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନିଲୋଜିକୁ ବିକଶିତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି 5ଜି ଡ୍ରୋନ୍ । ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିବ । ଏଥି ସହିତ 5ଜି ଭିଡିଓ କେପଚେର୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ନେଇପାରିବା ସହିତ ଆକାଶପଥରେ ଦୁଇ ହଜାର ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉଡିପାରିବ ।
ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ନେଇ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ, ଏପରି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପାସ୍ ପରିସରରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଚୁଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଡ୍ରୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଲାଗିଥିଲା । ନିଷ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ନିଷ୍ଟ Incubation Foundation ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରୋଟୋନିକ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଭାସ ରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଭାଗୀୟ ଛାତ୍ର ଗୀତ କୁମାର ସାହୁ, ଜି.ଓମ ପ୍ରସାଦ ଦୋରା ଏବଂ ଭି.ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଏହି ଡ୍ରୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଖୁବ ଉପଯୋଗୀ ହେବ-ବି. ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ରାଓ
ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସି.ଏସ୍.ସି ବିଭାଗ ଛାତ୍ର ବି. ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା 5ଜି ଡ୍ରୋନ୍ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଖୁବ ଉପଯୋଗୀ ହେବ । ଏହା ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସିଆଚିନ୍ ଓ ଏଲ୍.ଓ.ସି ଭଳି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ୫ଜି ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲେ ବି ସେନାରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଭିଡିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ପାରିବ । ଏହି ଡ୍ରୋନରେ ଆଉ ଏକ ଫିଚର ରହିଛି । ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ ଉଡାଇ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରୋନମାନଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ବି. ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ରାଓ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ୫ଜି ଆସିବା ପରେ ପୁରାତନ ଟେକ୍ନୋଲାଜିରେ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନଗୁଡିକ ଡାଟା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ୱ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଏଥିରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ୪୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ଅନବରତ ଉଡାଣ କରିପାରିବ ।
ଡ୍ରୋନ ପରିଚାଳନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୟାର ସହ ଜିପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି-ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଦୋରା
ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବି.ଟେକ୍ ଆଇଟି ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଦୋରାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଆମ ଟିମ୍ ୫ଜି ଏନାବଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇପାରିବ । ଏଥି ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନା ସୀମାନ୍ତରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଫ୍ଳାଇଟ କ୍ଳାଟଲୋର ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ, କ୍ୟାମେରା ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଟିନା ୫ଜି ଗିଗାଲ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । ଏଥିରେ 3X ଓ RX ରହିଥିବା ବେଳେ ଟାନ୍ସମିଟର ମଡ୍ୟୁଲ ଏବଂ ରିସିଭର ମଡ୍ୟୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଡ୍ରୋନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରିମୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିବା ବେଳେ 5G enable droneରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଜିପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଛି।
5ଜି ନେଟୱର୍କ ନ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଦର ଡ୍ରୋନ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି 5ଜି ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉଡାଣ କରିପାରିବ । ଯଦି କୈଣସି ସ୍ଥାନରେ 5ଜି ନେଟୱର୍କ ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ମଦର ଡ୍ରୋନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ରହି ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାକୁ ଆକାଶ ପଥରେ ଉଡ଼ାଇ ରଖା ଯାଇପାରିବ । ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ ନେଟୱାର୍କ ନ ଥିବା ସିଆଚିନ୍ ଭଳି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ।
ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କୃତୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ- କୁଳପତି ଡା.ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପାତ୍ର
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡା.ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଏପରିକି ଦେଶରେ କୃଷିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ସର୍ଭେ ଠାରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଡ୍ରୋନଗୁଡିକୁ 5ଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ । ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ ସହ ସହବନ୍ଧିତ ହୋଇ କିପରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା କିପରି ସୀମାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ସେନାର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିପାରିବ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏପରି ଏକ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଗାମୀ ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ କରାଯିବା ସହିତ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫେରନ୍ସ ଅନ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁଳପତି ।
