ଆଉ ହେବନାହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା; ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରତି ମାସ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସିଏସ୍
ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଙ୍କୁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସିଏସ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ ।
Published : January 13, 2026 at 11:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଗତ ଦୁଇଟି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ । ଆଉ ସେହିପରି ଅଘଟଣ ଯେମିତି ନଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ରଥଯାତ୍ରାର ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଙ୍କୁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସିଏସ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ । ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ । ଆଜିଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ରଥ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରଥଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିତରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୀତି ନୀତି ରହିଛି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜନ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।" ରଥଯାତ୍ରା ଆହୁରି ୬ ମାସ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ଏ ନେଇ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡଃ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ତାରିଖ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ କମିଟି, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେବ । ସେହି ଅନୁସାରେ ୯ ଦିନ ପରେ ବାହୁଡା ଓ ପରେ ପରେ ସୁନାବେଶ ଆଦି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ରଥ କାଠ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ, ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ରଥ କାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ୨୯ ଜୁନରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପଡୁଛି ।"
ରଥ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୮୬୫ ଖଣ୍ଡ ରଥ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୪୭ଟି କାଠ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଆଉ ୮୧୮ ଖଣ୍ଡ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅସନ, ଧଉରା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଏଫଓଙ୍କୁ କଞ୍ଚା କାଠ ଓ ବଲ୍ଲା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ବା ପିସିସିଏଫଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଥ କାଠ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧିକ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ରଥ ପାଖାପାଖି ଅଂଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଏଲଇଡି ଟିଭି ଲଗାଯିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିୟମିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବଡ ଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଂଚଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନ କରି ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଓ୍ୱାଟକୋ ତରଫରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରାଯିବ । ଭକ୍ତ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବା କୋଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣ ସଫା ଓ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ଟିପିସିଓଡିଏଲ ତରଫରୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାର୍ଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି । ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ କଟକଣା ରହିବ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡିକ ଯେପରି ଏପଟ ସେପଟ ଗତି ନକରି ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବଡଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସେ ସଂପର୍କରେ ଗ୍ଲୋ ସାଇନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ଅଧିକ ୩୦୦ ରୁ ୪୦୦ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତି ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ । ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରେ ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଲାଗି ସିଏସଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ; ପ୍ରତି ମାସ ୧୬ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ନେବେ ଅନୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର