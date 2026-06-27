ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଶାସକ; ସୁଜାତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ହିଟ୍ ଆଉ କିଏ ଫ୍ଲପ୍?
ରାଜ୍ୟର କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଫିସରରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଈଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 27, 2026 at 8:02 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି । କିଛି ଅବସର ନେବା ପରେ ଓ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅବସର ନେଇ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସଦ୍ୟତମ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁଜାତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି କିଛି ଅଫିସର ବେଶ ସଫଳତା ସାଉଁଟି ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜନୀତିରେ ସୁଜାତା କେତେ ସଫଳ ବା ବିଫଳ ହେବେ ତାହା ସମୟ କହିବ ।
୧. ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର
ବିଗତ ଅଢେ଼ଇ ଦଶନ୍ଧିରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ଆଲୋଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର । ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ AISF ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ । ତାଳଚେରରେ ୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୪୦ରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପଦରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ । ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ଅବସର ନେଇ ସେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ ସତ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ସେ ଦକ୍ଷ ।
୨. ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ
ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀରୁ ସଫଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ । ବିହାରର ଭାଗଲପୁରରେ ଜନ୍ମିତ ଅପରାଜିତା ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୬ରୁ ୨୦୦୯ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନସିପାଲ କମିଶନର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ରାଜଧାନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂଜୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ।
୩. ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ
୧୯୭୭ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ୨୦୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦରେ ରହିଥିଲେ । ଅବସର ପରେ ସେ ୨୦୧୩-୧୪ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକସନ କମିସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ୨୦୧୪-୧୫ରେ ଓଡିଶା ମାନବଧିକାର କମିସନର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ୨୦୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୧୭ରେ ସେ ଏହି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
୪. ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର
ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ୧୯୭୭ ବ୍ୟାଚର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର । ୨୦୧୨ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସିବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଆରପିଏଫ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏନଡିଆରଏଫ ଡିଜି ଓ ଏନଆଇଏର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ସେ କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରାଜୟର ସେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲେ । ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଚିତ ପ୍ରକାଶ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ‘କମେଡି ଇନ୍ ଖାକି’ର ଲେଖକ । ୨୦୧୯ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିବା ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବାହାରେ ଥାଇ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ।
୫. ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାଡର ଜଣେ ଆଇପିଏସ । ୧୯୮୫ ବ୍ୟାଚର ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ଅଧିକାରୀ ମୁମ୍ବାଇର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ୨୦୧୯ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ୨୦୨୪ରେ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅରୂପଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରେ ବିଫଳ ଅରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମାଜସେବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ।
୬. ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ
ଚାକରି ସରିବାର ୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ । ୨୦୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରେ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେ ବିଜେଡି ଆଇଟି ସେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ ଅମର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ।୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନରେ ଅମରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ 'ନବୀନ ମୋ ପରିବାର ଶଙ୍ଖ ମୋ ଚିହ୍ନ' ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେଡିର ବୃହତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ପରେ ଦଳ ଅମରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲା । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅମର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସଂସଦୀୟ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
୭. ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ
ଓଡିଶାର ବ୍ରିଜ ମ୍ୟାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ପ୍ରଶାସକରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁର୍ତ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାମ କରିଥିବା ନଳିନୀ ୨୦୧୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ରେ ସେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଧାନସଭା ଆସିଛନ୍ତି ।
୮. ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ
ଓଡିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଗତ ଦେଢ଼ ଦଶନ୍ଧିରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ । ତାମିଲନାଡୁରେ ଜନ୍ମିତ ପାଣ୍ଡିଆନ ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ । ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ପରିଚିତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ସର୍ବକାଳୀନ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଓ ଟିକେଟ ଚୂଡାନ୍ତ କରିବାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ୨୪ ବର୍ଷର ସରକାରର ପତନର କାରଣ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
୯. ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ସ୍ୱାମୀ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୁରେଇବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ଆର. ପାଣ୍ଡିଆନ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସୁଜାତା ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ୨୦୦୦ ବ୍ୟାଚର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇଏଏସ ଓଡିଶା କ୍ୟାଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ସେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ପାୱାର କରିଡରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ପରେ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାଇତ୍ୱ ବି ତୁଲାଇଛନ୍ତି ।
୧୦. ଅଜିତ ମିଶ୍ର
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଅଧିକାରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ. ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ।ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଡିଓ ଏବଂ ସବକଲେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୦୬ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଫିସର OSD ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ପୂର୍ବତନ IAS ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, କହିଲେ '24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିଆସିଛି, ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଲା କ୍ଷମତା, ହଟିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆଉ ନାହିଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ - Barricades Removed
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର