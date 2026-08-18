ପ୍ରାଶାସନିକ ଓ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କମିଟିର ସୁପାରିଶ: ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ DMEO
କେଉଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 18, 2026 at 6:39 PM IST
AGR Committee recommends, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେଉଛି । ବଜେଟରେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେଉଛି । ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି ? ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଅନୁପାତରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳୁଛି କି ? ଏଣିକି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର- Delivery Monitoring and Evaluation Organisation ବା DMEO ଗଠନ କରାଯିବ । ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାଶାସନିକ ଓ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କମିଟି ଏହି ସୁପାରିସ କରିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ DMEO କେବଳ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବ ନାହିଁ । ଯୋଜନାର ଫଳାଫଳ, ପ୍ରଭାବ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପରିଣାମକୁ ମଧ୍ୟ ମାପିବ । କେଉଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ।
୧୫% ପଛେଇଲେ ଆଲର୍ଟ :
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, DMEO ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତିନିଟି ସ୍ତର ରହିବ । ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଥିବା ୮ରୁ ୧୦ଟି Flagship କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ଏହାର ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ମନିଟରିଂ ଓ ସମୀକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମାସ କରିବେ । ୧୫ରୁ ୨୦ଟି ରଣନୀତିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାସିକ ମନିଟରିଂ ଓ ତ୍ରୈମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ହେବ । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଫଳାଫଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ରହିବ । ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୂଚକ ବା KPI ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପଛେଇଲେ ‘Early Warning’ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହେବ । କେବଳ ବିଭାଗୀୟ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ, ନାଗରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମସ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ।
ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନର ଆଧାର ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ :
ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଥିବା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଥିବା, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇନଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଅଭିଯୋଗ, ଅଡିଟ୍ କିମ୍ବା ମନିଟରିଂ ତଥ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅଧୀନକୁ ଆସିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରଖିବା, ବ୍ୟୟ ବଢ଼ାଇବା କିମ୍ବା ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମାନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟାୟନର ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ବିଭାଗକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜବାବ :
DMEOର ମୂଲ୍ୟାୟନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେଉଁ ସୁପାରିସ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, କେଉଁଟି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାର କାରଣ କ’ଣ, ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ । ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିସ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସୁପାରିସ ଉପରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ କେତେଦୂର କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହା DMEO ତ୍ରୈମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ଲଗାତାର ଅନୁପାଳନ ନହେଲେ ମାମଲାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନଜରକୁ ନିଆଯିବ ।
ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ୧୮ କୋଟି :
କମିଟିର ସୁପାରିସ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ DMEO ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବଜେଟ ରଖିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏହାସହ ଡିଜି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବା Evaluation Division, PHDMA ଓ Programme Performance and Outcome Monitoring Unit (PPOMU)କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ DMEO ଢାଞ୍ଚାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିସ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କେବଳ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଓ ଅଧିକ ବଜେଟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଟି ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ପରିଣାମ ମିଳୁଛି, ତାହାର ନିରପେକ୍ଷ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ DMEOକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ କମିଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୋଜନାର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର । କାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଇସାର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର । ଠିକ ସମୟରେ ଯୋଜନା ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ତଦାରଖ କରାନଗଲେ, ଏହା ବାଟମାରଣା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 5ଟି ଫ୍ରେମ ୱାର୍କରେ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ରଖି 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହା ବିଶେଷ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା । ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର DMEOକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି, ତାହାଲେ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫାଇଦା ଜନସାଧାରଣ ପାଇପାରିବେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମୀକ୍ଷା; ୧୦୦୦ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତେ ସହାୟତା ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ରାଖିରେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏକାସାଙ୍ଗେ ପାଇବେ 5ଟି କିସ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର