ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିର୍ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଧରପଗଡ଼: ନିଆଳୀରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରେଡ୍, ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ
କଟକ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ଆଜି ନିଆଳୀରେ ଥିବା ମିଠା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଚାନକ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଉମେଶଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
Published : August 21, 2026 at 5:16 PM IST
Food Safety Officer raid in Niali, ନିଆଳୀ (କଟକ) : କଟକ ସହରରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସିଏମସିର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ୭୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭେଜାଲ ପନିର୍ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସଜାଗ ପ୍ରଶାସନ । ସେପଟେ ପନିର୍ ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଭେଜାଲ ପନିର୍ ନିଆଳୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ପରେ କଟକ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ନିଆଳୀରେ ଥିବା ମିଠା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଚାନକ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଥମେ ମିଠା ଦୋକାନ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛେନା ବେପାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଆଳୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ନିଆଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଛେନା ଓ ପନିର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଆଳୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛେନା ଓ ପନିର୍ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ।
କଟକ ସଦର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ଅମିତା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ସିଏମସି ସାଇଡରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଆଳୀ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଛେନା ଓ ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଟକରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ଫୋନ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି । ନିଆଳୀ ବଜାରରେ ଥିବା ମିଠା ଦୋକାନ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଛେନା ଓ ପନିର୍ ମିଳିନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ମିଠା ଦୋକାନରୁ ଛେନା ଓ ପନିର୍ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ତ ପାଇବେ । ସିଏମସି ସାଇଡରୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମିଳିଛି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ କଟକରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଆଳୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମିଠା ଦୋକାନ ରେଡ୍ ହେଉଛି । ଛେନା ଓ ପନିରରେ ନକଲି ପାଉଡର ମିଶିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିଆଳୀରୁ ୧୦ଟି ନମୁନା ଯାଇଥିଲା ସେ ଠିକ୍ ରହିଛି," ବୋଲି କଟକ ସଦର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ନିଆଳୀ ବଜାରର ମିଠା ଦୋକାନୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଛେନା ଓ ପନିର୍ ତିଆରି କରୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପୋଡ଼ ତଥା ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ । ଯେଉଁମାନେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆଜି କଟକ ସଦର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକରେ ମିଳୁଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ପନିର, ଜବତ କଲା ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳୀ (କଟକ)