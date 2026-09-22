ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ: ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସହ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏଥର ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : September 22, 2026 at 4:08 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଧରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ମାଲକାନଗିରିକୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ହୋଇଉଠିଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜେଶିର୍କେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସଜାଗ ଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜେଶିର୍କେଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରିବା କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍:
ଜରୁରୀ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି, ନଦୀନାଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ନଦୀକୂଳ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିପଦ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ।
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ସ ଡେସ୍କ:
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଓ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ସ ଡେସ୍କ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଦ୍ବାରା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ । ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲାର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ତୁରନ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ଓ ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା ରହିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲାରେ ନଦୀ ଓ ନାଳର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାହତ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଉଛି।
"ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ନକରିବା, ନଦୀ ଓ ନାଳ ପାର ନହେବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜେଶିର୍କେ ।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀନାଳ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂଭାଗ ଦ୍ବାରା ଘେରା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିବା ସହ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ । ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏଥର ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବିପଦ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ରବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିପରି ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଉଚିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଓ ସାପକାମୁଡ଼ା ଟୀକା ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ କୋରାପୁଟ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ:
ସେହିପରି ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ବ୍ରିଜ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣିରେ ବୁଡିଯାଆନ୍ତି, ଉକ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆଗାମୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରବଳବର୍ଷାକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । SRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇରହିଛି ~ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଅଧିକାରୀ, ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା, ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ଵର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି, ବୁଡ଼ିଲା ପୋଟେରୁ ବ୍ରିଜ୍, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି