ଅଚଳ ଟ୍ୟାପ ସଜାଡ଼ିଲାନି ପ୍ରଶାସନ...ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସାରା ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କଲେ ରୋହିତ
ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମାନସିକତା ଦରକାର.. ଉଦାର ହୃଦୟଟିଏ ଦରକାର.. ଦରଦୀ ମନଟିଏ ଦରକାର.. ଯାହା ଅଛି ରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : May 22, 2026 at 4:50 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର । ଗରା ବାଲଟି ଧରି ପାଣି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ପିଲା...। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଝରି ପଡୁଛି କୃତଜ୍ଞତାର ହସ । ଧୁ ଧୁ ଖରାଦିନରେ ଏଇ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଜଳକଷ୍ଟ ସମୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ବେହେରା । ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର । ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ..ମାସ ମାସ ଧରି । ରୋହିତଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମାନସିକତା ଦରକାର.. ଉଦାର ହୃଦୟଟିଏ ଦରକାର.. ଦରଦୀ ମନଟିଏ ଦରକାର ।
ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ । ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି । ସନ୍ତୁଳି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଖରାଠାରୁ ବଳି ଯାଇଛି ଜଳକଷ୍ଟ । କୂଅ,ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା । ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଳକ କଣ୍ଟାବାଡ ପଚାଂୟତ କାଚରା ଗ୍ରାମର ଲୋକେ । ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଜଳକଷ୍ଟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟମ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି ।
ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିଲେ କଣ ହେଲା, କାଚରା ଗାଁର ରୋହିତ ବେହେରା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି । ଦେବଦୂତ ପରି ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ । ଲୋକଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଦେଖି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି । ପ୍ରତିିଦିନ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଆଣି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟାପ..ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି
କାଚରା ଗ୍ରାମରେ 40ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଅଧିକ । ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ବସୁଧା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ପ୍ରତି ଘରେ ଲାଗିଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାପ । ହେଲେ ମାସ ମାସ ଧରି ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି । ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ କିଛି ମାସ ଧରି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ପାଇପ ଫାଟିଯିବାରୁ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନି ।
ବସୁଧା ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ । ବସୁଧା ଜଳ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ପମ୍ପ ଚାଳକର ମନମୁଖୀ କାମ ଓ ମନମାନୀ ଆଗରେ ନିରୂପ୍ରାୟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ବସୁଧାରେ ପାଣି ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ସାହାରା ପାଲଟିଥିଲା ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ । ହେଲେ ଦୁଇମାସ ଧରି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ ଫାଟି ଯିବା କାରଣରୁ ସେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଖରା ଠାରୁ ଜଳକଷ୍ଟ ବଳିଯାଇଛି ।
ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏକମାତ୍ର କୂଅ, ଅଚଳ ପଡିଛି ନଳକୂପ
କାଚରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଜଳ ଉତ୍ସ କହିଲେ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର କୂଅ । ହେଲେ ଏହା ଶୁଖିଲା ପଡିଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇଥିଲା, ତାହା ବି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଗାଁ ମୁଣ଼଼୍ଡରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହୋଇଯାଏ । ହେଲେ ରନ୍ଧା ଏବଂ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳେନି । ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ । ଏପରି ସମୟରେ ରୋହିତ ଦେବଦୂତ ପରି ଆସି ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରି ପାରିଛନ୍ତି ।
ନିଜ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଆଣି ଗ୍ରାମରେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି
50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରୋହିତ ପେଷାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ନିଜ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡି,ସିମେଣ୍ଟ, ଛଡ ଦୋକାନ ରହିଛି । ତେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏପରି ଜଳ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଖରାରେ ମହିଳାମାନେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ତାଙ୍କୁ ବାଧିଥିଲା । ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିଲେ । ଆଜକୁ ଦୁଇମାସ ହେବ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଣୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପିଛା 1500ରୁ 1800 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା । ରୋହିତଙ୍କର ନିଜର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି । ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ପାଣିଟାଙ୍କି ପାଖକୁ ନିଜ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ପାଣି ଭରି ଗାଁକୁ ଆଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଦୁଇ ମାସକୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଏପରି ଧାରା ଜାରି ରହିଛି । ରୋହିତଙ୍କର ଏପରି ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଯେତିକି ଖୁସି ସେତିକି ଗର୍ବିତ।
ରୋହିତଙ୍କର ନିଃଶୁଳ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ମସସ୍ତେ କୃତକୃତ୍ୟ
ଗ୍ରାମର କୁନି ବେହେରା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା କହନ୍ତି, 'ଆମ ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଖରା ହେଉଛି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ରୋହିତ ବେହେରା ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇ ପାରୁଛୁ । ଦୁଇ ତିନିମାସ ହେବ, ସେ ଏମିତି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି ।' ଖାଲି କୁନି ବେହେରା ନୁହେଁ, ଗରା ବାଲଟି ଧରି ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋହିତଙ୍କର ନିଃଶୁଳ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିମା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଦୁଇମାସ ହେବ ଆମ ଗାଁ କୁ ପାଣି ଆସୁନି । ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ପାଇପ ଫାଟି ଯିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି । ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ । ହେଲେ ରୋହିତ ବେହେରାଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆମର ଏ କଷ୍ଟ ଦର ହୋଇ ଯାଇଛି ।'
ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନବକିଶୋର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଇ ତିନିମାସ ହେଲା ଚାଲିଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ବଣ୍ଟନ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ପାଣି ଆସି ପାରୁନି । ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଣି ପାଇପ କଣ୍ଟାବାଡଠାରେ ଫାଟିଯିବା କାରଣରୁ ସେ ପାଣି ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଆମ ଗ୍ରାମର ରୋହିତ ବେହେରା ଓରଫ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇ ପାରୁଛୁ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ । ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି ।'
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ରୋହିତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ଗାଁରେ 40 ଘର ଏବଂ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ କିଛି ଲାଭ ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଯୋଗାଉଛି।'
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ବିଡ଼ିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଅବଗତ କରି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ସାଜିଲେ ‘ଜଳ ଯୋଦ୍ଧା', ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଳିଲେ 50 ଫୁଟର କୂଅ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ ପୀଡ଼ା: 92 ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଭରସା, ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତି 1 କିମି