ସରକାରୀ ଜମିରେ ଫାର୍ମହାଉସ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ, ବୁଲଡୋଜର ବୁଲାଇଲା ପ୍ରଶାସନ

ବରସାହି ମୌଜାରେ ଏକର ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମାଡିବସି ଫାର୍ମ ହାଉସ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ଜମିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

ସରକାରୀ ଜମିରେ ଫାର୍ମହାଉସ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ
ସରକାରୀ ଜମିରେ ଫାର୍ମହାଉସ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 16, 2026 at 8:24 AM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ କହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରସାହି ମୌଜାରେ ଏକର ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମାଡିବସି ଫାର୍ମ ହାଉସ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ଜମିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଡାଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଚି ଉଚ୍ଛେଦ ପକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ

ପ୍ରଶାସନ ସେଠାରୁ ୧ ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମିରେ ରହିଥିବା ୨ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି।

ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ ରହିଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ସବୁକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ସାମୟିକ ସମୟ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁନର୍ବାର ଜବରଦଖଲ ଉଛେଦ କରାଯିବ। ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା ଉକ୍ତ କୋଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଛେଦ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଜମିକୁ ଇଡକୋକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?

ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତହସିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରସାହି ମୌଜାର ଖାତା ନମ୍ବର ୫୬୧ର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ୧୭୫୬, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୧୭୩୨ ଓ ଖାତା ନମ୍ବର ୫୬୩ର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୧୬୯୬ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ତିନି ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଂଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଘଟଣା କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଉକ୍ତ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲା। ଜମିରେ ରହିଥିବା ଗଛଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନୋଟିସ ସତ୍ୱେ ଜବରଦଖଲକାରୀ ସବୁ ଜମିରେ ତରବରିଆ ଭାବେ କେତେକ ଗଛ ଆଣି ଅତି ନିକଟରେ ପୋତିଥିବା ଉଛେଦ ସମୟରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ।

ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲଦାର ବିଭାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଡି.ଗୋପାଳ ରେଡ୍ଡି, ଆରଆଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୁଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଁଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ କଥାକଥିତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଉଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ କିଛି ସମୟ ବିରୋଧ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅଧିକ ପୁଲିସ ପହଁଚି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତିକୁ ମାନି ଶାନ୍ତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଜବରଦଖଲକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ପସାଦଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

