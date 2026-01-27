"ଜନଜାତି ସଶକ୍ତ ହେଲେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଓଡ଼ିଶା"- ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ

"ଜନଜାତି ସଶକ୍ତ ହେଲେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଓଡ଼ିଶା"- ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ
ମେଳାରେ ୧୧୪୦ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୩୨୫ ଜଣ SHGର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ୧୦୯ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଦିବାସୀ ଲୋକକଥା, କଳା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଢୋଲ–ମାଦଳର ନାଦ, ରଙ୍ଗିନ ପୋଷାକ ଓ ମାଟିର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୬୨ଟି ଜନଜାତି ନିଜ ନିଜ ଐତିହ୍ୟକୁ ଗର୍ବର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ପ୍ରକୃତି ସହ ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପରମ୍ପରା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଆଦିବାସୀ ମେଳା ୨୦୨୬ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ ୧ ସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଦିବାସୀ ମେଳା ୨୦୨୬ । ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳାରେ ୧୧୪୦ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୩୨୫ ଜଣ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ୧୦୯ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ୧୦ଟି ଆଦିବାସୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଶ, ଏ ଜାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି, ଆଦିବାସୀମାନେ ଦେଶମାତୃକାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସି ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବିପ୍ଲବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ସହିଦ ମାଧୋ ସିଂହ, ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଜନଜାତି ବିପ୍ଲବୀ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
"ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତିମାନେ ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବାରେ ସରକାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି," ବୋଲି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି । ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋହନ ସରକାରର । ଆପଣମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ," ବୋଲି ମାଝୀ କହିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପତ୍ରିକା ‘ଆଦିବାସୀ’ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ।"
ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ଓ ଗୃହିଣୀ ସୁରଭି ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ବର୍ଷ ଯାକ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ । ଏହି ମେଳାରେ ଗାଁରେ ମିଳୁଥିବା ମସଲା, ଚାଉଳ ଓ ଶଷ୍ୟ ସହିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ତା ଛଡା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଖୁବ ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।"
