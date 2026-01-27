ETV Bharat / state

"ଜନଜାତି ସଶକ୍ତ ହେଲେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଓଡ଼ିଶା"- ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ

ମେଳାରେ ୧୧୪୦ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୩୨୫ ଜଣ SHGର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ୧୦୯ଟି ଷ୍ଟଲ୍‌ ଖୋଲାଯାଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 27, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଦିବାସୀ ଲୋକକଥା, କଳା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଢୋଲ–ମାଦଳର ନାଦ, ରଙ୍ଗିନ ପୋଷାକ ଓ ମାଟିର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୬୨ଟି ଜନଜାତି ନିଜ ନିଜ ଐତିହ୍ୟକୁ ଗର୍ବର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ପ୍ରକୃତି ସହ ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମେଳାରେ ୧୧୪୦ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୩୨୫ ଜଣ SHGର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ମେଳାରେ ୧୧୪୦ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୩୨୫ ଜଣ SHGର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)


ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପରମ୍ପରା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଆଦିବାସୀ ମେଳା ୨୦୨୬ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ।


ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ ୧ ସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଦିବାସୀ ମେଳା ୨୦୨୬ । ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳାରେ ୧୧୪୦ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୩୨୫ ଜଣ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ୧୦୯ଟି ଷ୍ଟଲ୍‌ ଖୋଲାଯାଇଛି । ୧୦ଟି ଆଦିବାସୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

ସମୁଦାୟ ୧୦୯ଟି ଷ୍ଟଲ୍‌ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ସମୁଦାୟ ୧୦୯ଟି ଷ୍ଟଲ୍‌ ଖୋଲାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଶ, ଏ ଜାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି, ଆଦିବାସୀମାନେ ଦେଶମାତୃକାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସି ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବିପ୍ଲବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ସହିଦ ମାଧୋ ସିଂହ, ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଜନଜାତି ବିପ୍ଲବୀ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
"ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତିମାନେ ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବାରେ ସରକାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି," ବୋଲି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।


ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି । ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋହନ ସରକାରର । ଆପଣମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ," ବୋଲି ମାଝୀ କହିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପତ୍ରିକା ‘ଆଦିବାସୀ’ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ।"

ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ଓ ଗୃହିଣୀ ସୁରଭି ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ବର୍ଷ ଯାକ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ । ଏହି ମେଳାରେ ଗାଁରେ ମିଳୁଥିବା ମସଲା, ଚାଉଳ ଓ ଶଷ୍ୟ ସହିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ତା ଛଡା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଖୁବ ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ; ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଦିବାସୀ ମେଳା ବୁଲିଲେ, ‘ମାଧୋ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TRIBAL FAIR EXHIBITION
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2026
ADIVASI MELA 2026
ADIVASI MELA IN BHUBANESWAR
CM INAGURATE ADIVASI MELA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.