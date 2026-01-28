ରଘୁରାଜପୁର ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ କି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାତ୍ରି ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ରଘୁରାଜପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଅଧିକ ରୁମ୍ ଦାବି । ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାର ।
Published : January 28, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 5:27 PM IST
ରିପୋର୍ଚ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Tourist Night Stay Raghurajpur ପୁରୀ: ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କହିଲେ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଁ ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର । ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଗାଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧଲାଭ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରଘୁରାଜପୁରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମନ୍ତ୍ରମୁଧ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା ସେତିକି ଆଗେଇ ପାରିନାହିଁ । ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର :
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ଐତିହ୍ୟ ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ, ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ, କାଗଜ ମୁଖା, କାଠ ଖୋଦେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଭାର୍ଗବୀ ଓ କାଞ୍ଚି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମ ତାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜ କଳାର ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଐତିହ୍ୟ ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କଳାଗ୍ରାମ ନାୟକ ପାଟଣା, ପୁରୀ, ଚିଲିକା, କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଯାହାନିଆ, ପିପିଲି, ଶିରୁଳି ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଭଳି ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥ ଳୀ ରହିଛି । ବର୍ଷ ତମାମ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି କଳା ସଂସ୍କୃତି, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ,ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରୀ ରହଣି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।
ରଘୁରାଜପୁର ବାସିନ୍ଦା ଆକାଶ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପରିଚିତ ଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଁ ପରିବେଶର ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗୃହ ନାହିଁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରୀ ରହଣୀ ବ୍ଯବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲେ, ଏଠାକାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିବେ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବେ ।"
ଐତିହ୍ୟ ଗାଁରେ କଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା:
ରଘୁରାଜପୁରକୁ ବୁଲି ଆସୁଥି୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରାତ୍ରୀ ରହଣି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ବେଳେ, କୌଣସି ବନ୍ଦବୋସ୍ତ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ରଘୁରାଜପୁରକୁ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ 1000 ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥାଆନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ରୁମ୍ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ରୁମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (ଏସି) ରୁମ୍ । AC ରୁମ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଭଡ଼ା 800 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସାଧାରଣ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା 500 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରାମ କମିଟି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଶରତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ଵାରା ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ।"
ପର୍ଯ୍ୟଟଙ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି:
ରଘୁରାଜପୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଁର ସବୁ ଘର ଦ୍ବାର ଏକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କରାଯିବ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ହେବ । " ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରାତ୍ରି ରହଣୀ ପାଇଁ ଆଉ ୧୦ଟି କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ମ୍ୟୁଜିଅମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଆସନ୍ତା ୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିରାମ ଦାଶ ।
ରଘୁରାଜପୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ରଘୁରାଜପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଡିପିଆର (Detailed Project Report) ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ । ସେ କହିଛନ୍ତି " ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି । ରଘୁରାଜପୁରରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିଭଳି ରାତ୍ରି ରହଣୀ କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁକୁ ଚନ୍ଦନପୁର ବାଇପାସଠାରୁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା କରାଯାଇ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ