ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ରହିବେ ସମ୍ଵଲପୁର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ
ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ ହାଉସିଂ କମ୍ପଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ ।
Published : April 10, 2026 at 7:57 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ଵଲପୁର ସହରରେ ହେବ ହାଉସିଂ କମ୍ପଲେକ୍ସ । ସହର ଠେଲକୋପଡା ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବସତି ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ ହାଉସିଂ କମ୍ପଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟମ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ।
ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଲିକା
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଆଜି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟମ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଠେଲକୋପଡ଼ାର ସୁଇପର କଲୋନୀ ଆଦି ପୁରୁଣା ବସ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ହାଉସିଂ କମ୍ପଲେକ୍ସ କରିଵାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ସହର ଓ ନଗର ଉନ୍ନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଆଜି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଲିକାରେ ଠେଲକୋପଡା ପରି ବସ୍ତି ଵାସିନ୍ଦା ବସବାସ କରିଵେ । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଠେଲକୋପଡାରେ 300 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିଵାର ବସବାସ କରୁଥିଵା ବେଳେ ସମସ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଉସିଂ କମ୍ପଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।
କେବଳ ଠେଲକୋପଡା ନୁହେଁ ପରଧିଆପାଲିରେ ମଧ୍ୟ ହାଉସିଂ କମ୍ପଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଯେଉଁଠି ଗରିଵ ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ । ସେପଟେ ଏନେଇ 2025 ଡିସେମ୍ଵର 26 ତାରିଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହରକୁ ବିକଶିତ , ସ୍ଵଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବେଶ ଖୁସି ଥିଵା କହିଛନ୍ତି ।
ନୂଆରୂପ ପାଇବ ସମ୍ବଲପୁର
ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସହର ମୋଦିପଡା ସ୍ଥିତ ପୋଖରୀର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁର୍ଲାରେ ନିମାଣଧିନ ଅଟଳ ପାର୍କ ଭଲି ଅନେକ ଉନ୍ନୟନ ମୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସହର ରାସ୍ତା ଘାଟ , ପିଈଵା ପାଣି ଆଦି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସଚିବ l ଏହି ଅବସରରେ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ପୁରାତନ ସହର l ସମ୍ବଲପୁର ସହର ବିକାଶ ଏବଂ ତାର ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି l ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ବୁର୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି’’ l
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିତରେ ଥିବା ବସ୍ତି ଗୁଡିକ ନୁଆଁ ରୂପ ପାଇବ l ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ତିଆରି କରି ଫ୍ଲାଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ l 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ ନିର୍ମାଣ କରି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ଠେଲକୋପଡ଼ା ପରି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସେଠାରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର