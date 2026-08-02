ETV Bharat / state

ଟିକରପଡାରେ ସୁଧୁରିନି ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି, ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟା

ମହାନଦୀ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟିକରପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ୪ଟି ଗାଁ ୮ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

ANGUL TIKARAPADA FLOOD
ଟିକରପଡାରେ ସୁଧୁରିନି ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 2, 2026 at 9:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବିପଦ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୟରେ ଲୋକେ। ଗତ ଆଠ ଦିନ ହେବ ଜଳବନ୍ଦୀ ଟିକରପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ୪ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ାଇଛି ବନ୍ୟା। ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଖାଦ୍ୟାଭାବ । ମହାନଦୀ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟିକରପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ମଝିପଡା, ବେହେରାସାହି, ଗୋଇନ୍ଦୀ ଓ ରାମିମୁଣ୍ଡା ଏହି ୪ଟି ଗାଁ ୮ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଟିକରପଡାରେ ସୁଧୁରିନି ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି (ETV Bharat Odisha)

ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ମହାନଦୀ

କରଡ଼ାପଡା-ମଝିପଡା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ୫ଫୁଟ ପାଣି ରହିଛି । ଫଳରେ ଗମନା ଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଠପ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ପାଣି ସାମାନ୍ୟ କମିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପୁଣି ଅଧିକ ଗେଟ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛି । ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ରହୁ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେବଳ କିଛି ଚୁଡା ଗୁଡ଼ ଦିଆ ଯାଇଛି । ମହମବତୀ କି ଦିଆସିଲି ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି । ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଅନ୍ୟ ପଟେ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଓ ସରୀସୃପ ଭୟ । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ୪ଟି ଗାଁର ଲୋକେ । ଏବେ ପୁଣି ହୀରାକୁଦ ୨୨ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ଟିକରପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏନେଇ ଅନୁଗୋଳ ଉପ ଜିଲାପାଳ ମାୟାଧର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ‘‘ଲୋକଙ୍କ ସୁଵିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଣି ବଢ଼େ ତେବେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟିକା ମୁଁହାମୁଁହି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍, ୮ ନଂ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ


Conclusion:

TAGGED:

TIKARAPADA MAHANADI FLOOD
MAHANADI FLOOD WORSEN ANGUL
ANGUL FLOOD UPDATE
ଅନୁଗୋଳ ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ
ANGUL TIKARAPADA FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.