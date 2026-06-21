ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶେଷ ହେବ ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ଓ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ : ACS ରାଜସ୍ୱ
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 21, 2026 at 2:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ଓ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ । ସର୍ଭେ ଶେଷ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାପ । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ପୂର୍ବ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ଓ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିୟମିତ ତଦାରଖ, ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇଟେକ୍ ସର୍ଭେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତିମ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ୯୩ଟି ଗ୍ରାମର ଖତିଆନ (RoR) ଭୂଲେଖ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଜମିପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରକାଶନ ପରେ ULPIN ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ୬୯ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଟି ଗ୍ରାମର ULPIN ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ଖତିଆନ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ULPIN ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଭୂଲେଖ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ । ଜମିମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇଆଇସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ହୋଇଛି । ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ ୮ ତାରିଖରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନବସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଜୁନ ୧୫ ତାରିଖରୁ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନପୁର, ବୀରମହାରାଜପୁର ଓ ଉଲୁଣ୍ଡା ତହସିଲରେ ସର୍ଭେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୨ ଜୁନରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ତହସିଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୯୫୪ଟି ଗ୍ରାମକୁ ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ଓ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ।୬୦୮ଟି ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ତିମ ଜମିପଟ୍ଟା ଓ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ୮୩୪ଟି ଗ୍ରାମରେ ଜମିପଟ୍ଟା ଖସଡ଼ା ପ୍ରକାଶନ ଓ ୮୯୯ଟି ଗ୍ରାମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ସେଲ ମ୍ୟାପ (LPM) ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ବୈଠକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାସଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବକେୟା ଥିବା ୩୪୬ଟି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତିମ ମାନଚିତ୍ର ଓ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ପାଢ଼ୀ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଡିଏଲଆରଏସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦେଶକ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ. ନୃପରାଜ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର