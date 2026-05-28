ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଅତିରକ୍ତ ୬ଟି ହାଇ ଉଇଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର, ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ହେବ ସହାୟକ

ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେସ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଧବାର ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Additional 6 high wind speed recorders to be installed in Odisha will predict perfect weather condition
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 28, 2026 at 4:30 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ୬ଟି ହାଇ ଉଇଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର (ହବସର) । ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟାର ବିତ୍ପାତ ବା ପବନର ବ୍ୟଗ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବ । ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ରତଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଛଅଟି ହାଇ ଉଇଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର (HWSR) ସ୍ଥାପନ ହେବ।

କର୍ମଶାଳା ପ୍ରେସ କ୍ଲବରେ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ (ETV Bharat Odisha)

ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଚିଠି:
ଏନେଇ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । କେଉଁଠି ହେବ ଓ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ ରହିବ ସରକାର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବା ଜମି ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗକୁ ଦେବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା । ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ତଟରେ ଏହା ଲଗାଯିବ । ବିଶେଷକରି ସାଇକ୍ଲୋନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପବନର ଗତିକୁ ମାପିବା ଓ ସାଇକ୍ଲୋନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ଷଣର ସଠିକତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୃଢ କରିବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଏହି HWSR ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି ।

ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର:
ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୬ଟି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୬ଟି ଲାଗିବା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ୬ ସ୍ଥାନରେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ରେକର୍ଡର ରହିଛି । ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବେଶ ତ୍ଵରାନିତ୍ଵ କରେ । ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଜନିତ ଆକଳନକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଆକଳନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ ।

ପାରାଦ୍ବୀପ ଓ ଗୋପାଳପୁର ରେ ୨ ଟି Doppler Weather Radars ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତିଭୂମି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ କରାଥାଏ ।

ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ:


ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେସ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଧବାର ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିପଦ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କର୍ମଶାଳାରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, IIT ପ୍ରଫେସର ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ହିଟ୍ ୱେଭକୁ ଅଟକାଇ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ଲାଗି ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସରକାର କିମ୍ବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଏହାକୁ ଟାଳି ପାରିବେ । ହିଟୱେଭ୍ ଓ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲେଖୁଥିବା ହେଡଲାଇନଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।

ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ:
ସେହିପରି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ହିଟୱେଭର ପ୍ରଭାବ କଣ ଓ କିପରି ଲୋକ ଏହାର ନିରାକରଣ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ବାଦ ଓ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ରୁପ ନ୍ୟୁଜ ଏଡିଟର୍ ଭବାନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହିଟୱେଭ୍ ସମୟରେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ବାତ୍ୟା ତଥା ହିଟୱେଭ ସମୟରେ କିପରି ହେଡଲାଇନ୍ ଲେଖାଯିବା ଜରୁରୀ । ଏହା ସହିତ ସରଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଆଇଆଇଟି ପ୍ରଫେସର୍ ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଏଲ ନିନୋ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଜୁନ ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଏଲ ନିନୋକୁ କାରଣ ଭାବେ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ ।"


ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିପାରେ । ମାତ୍ର ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଣ୍ଟନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଅର୍ଥାତ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ବେଳେ କେଉଁଠାରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।"


ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଆସାର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡଃ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ପ୍ରଫେସର୍ ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଃ ଅଶୁତୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବାଦ୍ ଓ କନକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟର୍ ଭବାନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

