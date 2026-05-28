ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଅତିରକ୍ତ ୬ଟି ହାଇ ଉଇଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର, ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ହେବ ସହାୟକ
ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେସ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଧବାର ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 28, 2026 at 4:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ୬ଟି ହାଇ ଉଇଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର (ହବସର) । ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟାର ବିତ୍ପାତ ବା ପବନର ବ୍ୟଗ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବ । ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ରତଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଛଅଟି ହାଇ ଉଇଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର (HWSR) ସ୍ଥାପନ ହେବ।
ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଚିଠି:
ଏନେଇ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । କେଉଁଠି ହେବ ଓ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ ରହିବ ସରକାର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବା ଜମି ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗକୁ ଦେବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା । ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ତଟରେ ଏହା ଲଗାଯିବ । ବିଶେଷକରି ସାଇକ୍ଲୋନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପବନର ଗତିକୁ ମାପିବା ଓ ସାଇକ୍ଲୋନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ଷଣର ସଠିକତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୃଢ କରିବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଏହି HWSR ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି ।
ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର:
ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୬ଟି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୬ଟି ଲାଗିବା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ୬ ସ୍ଥାନରେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ରେକର୍ଡର ରହିଛି । ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବେଶ ତ୍ଵରାନିତ୍ଵ କରେ । ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଜନିତ ଆକଳନକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଆକଳନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ ।
ପାରାଦ୍ବୀପ ଓ ଗୋପାଳପୁର ରେ ୨ ଟି Doppler Weather Radars ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତିଭୂମି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ କରାଥାଏ ।
ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ:
ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେସ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଧବାର ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିପଦ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କର୍ମଶାଳାରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, IIT ପ୍ରଫେସର ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ହିଟ୍ ୱେଭକୁ ଅଟକାଇ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ଲାଗି ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସରକାର କିମ୍ବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଏହାକୁ ଟାଳି ପାରିବେ । ହିଟୱେଭ୍ ଓ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲେଖୁଥିବା ହେଡଲାଇନଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ:
ସେହିପରି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ହିଟୱେଭର ପ୍ରଭାବ କଣ ଓ କିପରି ଲୋକ ଏହାର ନିରାକରଣ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ବାଦ ଓ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ରୁପ ନ୍ୟୁଜ ଏଡିଟର୍ ଭବାନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହିଟୱେଭ୍ ସମୟରେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ବାତ୍ୟା ତଥା ହିଟୱେଭ ସମୟରେ କିପରି ହେଡଲାଇନ୍ ଲେଖାଯିବା ଜରୁରୀ । ଏହା ସହିତ ସରଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଇଆଇଟି ପ୍ରଫେସର୍ ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଏଲ ନିନୋ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଜୁନ ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଏଲ ନିନୋକୁ କାରଣ ଭାବେ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ ।"
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିପାରେ । ମାତ୍ର ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଣ୍ଟନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଅର୍ଥାତ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ବେଳେ କେଉଁଠାରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।"
ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଆସାର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡଃ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ପ୍ରଫେସର୍ ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଃ ଅଶୁତୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବାଦ୍ ଓ କନକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟର୍ ଭବାନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
