ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ କରଣ ଆଦାନୀ, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା
ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏମ୍ଡି କରଣ ଆଦାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
Published : August 13, 2026 at 10:28 PM IST
Karan Adani visits Odisha, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର (ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ) ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଜ ଆଗ୍ରହକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ । ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏମ୍ଡି କରଣ ଆଦାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଗୁରୁବାରର ବୈଠକରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁଣିଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ନେଇ ଆଗ୍ରହ ଜଣାଇଛି । ଏଥିସହ 3000 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ । ଏହି ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବିରୋଧ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ; ବୃହତ୍ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ ସ୍ଥାପନ ନେଇ କଲେ ସମୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଆଦାନୀ, ହେଲେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର