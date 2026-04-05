ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ...ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ: ମନମାନୀ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକାଶନୀ ବହି ବିକ୍ରି କରି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

action will be taken against private schools warns education Minister
ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ; ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ମନମାନୀ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 5, 2026 at 1:13 PM IST

Updated : April 5, 2026 at 3:59 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ନିୟମ ମାନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ମନମାନୀ କଲେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲ୍‌ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।

ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକାଶନୀ ବହି ବିକ୍ରି କରି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଯାହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି । ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ NCERT ବହି ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ NCERT ବହି ପଢ଼ାଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ।

ଏପଟେ ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ । ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଲଢେଇ କରି ଆସୁଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ । ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଯେଉଁ ବହି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ବହିର ଦାମ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ । ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଓ ପବ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି । କେବଳ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାଗର ଓଜନ ଅଧିକ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକେସନର ବହି ବ୍ୟବହାର କରିବା । କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ।'

ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ମନମାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେନେଇ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ । ସବୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ସରକାରୀ ନିୟମ ମାନିବା ଜରୁରୀ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ' ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର; ମେଡିକାଲ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ SEBCଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ବଢିଲା SC ଓ STଙ୍କ କୋଟା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା; ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ ୫ କେଜି ଚାଉଳ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

