ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ଯବହାର ନକଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ଓଡ଼ିଆରେ କାମ ନକଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଗିଦ୍ ଏହା ପରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ସରକାର । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ସୂଚନା ।
Published : January 14, 2026 at 6:10 PM IST
Odia Language Use ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ l ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଖିଲାପ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ତାଗିଦ୍ ପରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବେ ସରକାର । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦିଗରେ ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାମ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାମ ହେବ:
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ନୋଟିସ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ପତ୍ର ବିନିମୟ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ହେବ l ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଖିଲାପ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ତାଗିଦ କରାଯିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯିବ l ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମସ୍ତ ଅଧସ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେପରିକି ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ, ପୌର ସଂସ୍ଥା ଓ ସ୍ବୟଂ ଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବେ l ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷାକୋଷକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓଡିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ l
ବ୍ୟବହାର ନକଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ଯବହାର ନକେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ତାଗିଦ୍ ସହିତ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ଯ କରାଯାଉଛି l ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି l ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି l ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନଥିଲା l’
ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଠିକ ହେବ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ କଥା ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ କରିହେବ ନାହିଁ l ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା, ଆତ୍ମୀୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ଯ ଅଛି l ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିଛି l ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁ ନାହାନ୍ତି l ଭୁଲ ହେଉ, ବରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେବ, ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବ, ଭୁଲ ହେଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବେ l’ ।
18 ମାସ ହେଲାଣି, ଯେସାକୁ ତେସା:
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ‘2005 ମସିହାରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ l ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆଇନ ଗୃହିତ ହେଲା l ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଲା l 2018ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ନ ଲେଖିବ ଦଣ୍ଡିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ଵେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ହେଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି l ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆଜି ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ହେବ l ହେଲେ ସରକାରକୁ 18 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେସାକୁ ତେସା l’
