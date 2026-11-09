କଟକରେ ମହିଳା ଏସିପିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳର 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ମହିଳା ଏସିପି ଅନନ୍ୟା ଅସ୍ବସ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 9, 2026 at 5:40 PM IST
Cuttack ACP misbehaved, କଟକ : ଗତକାଲି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳର 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ମହିଳା ଏସିପି ଅନନ୍ୟା ଅସ୍ବସ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । କଟକ ନୟାସଡ଼କରେ ଗତକାଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହ ହାତରେ ବାଣ ଧରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଉଥିଲେ ଯୁବକ । ମହିଳା ଏସିପି ଫୋର୍ସ ନେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ଅମାନିଆ ଯୁବକ ମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦିଓ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା, ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଆଜି (ସୋମବାର) ଏନେଇ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୩ଟି ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଲାଲବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ବେଆଇନ ସମାବେଶ, ମାରପିଟ୍, ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଧମକ ଦେବା ଭଳି ୧୩ଟି ସଂଗୀନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯୁବକ ମାନେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ । ଜଣେ ମହିଳା ଏସିପିଙ୍କୁ ଯୁବକ ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟଵହାର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହ ହାତରେ ବାଣ ଧରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଖବର ପାଇ ଏସିପି ନିଜର ଫୋର୍ସ ସହ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ଏସବୁ ବେଆଇନ କାମ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଯୁବକମାନେ ଆହୁରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଅନେକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବି ପୋଲିସ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା," ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାଣରୁ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କଟକରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ କୁଖ୍ୟାତ ATM ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଲୁଟ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଉଥିଲା ଦାମୀ ଉପହାର !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ