ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର; ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଉପରେ ରହିବ କଡା ନଜର
ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ଗର୍ଭପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 12, 2026 at 12:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ବେଆଇନ ଗର୍ଭପାତ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରୋରେ ଥିବା ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପିସି-ପିଏନଡିଟି ଆଇନ ଏବଂ ଏମଟିପି ଆଇନର ଏକାଧିକ ଉଲ୍ଲଂଘନର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବାରୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଜୁଲାଇ ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ଟିମ ସୋରୋର ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଚାନାକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ନହେବା ପାଇଁ ପରିସରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ରେକର୍ଡ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଆଇନଗତ ଦସ୍ତାବିଜର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଯାଞ୍ଚରେ ପିସି-ପିଏନଡିଟି ଆଇନର ଏକାଧିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ-ଏଫ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇନଥିଲା । ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କକ୍ଷରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହାସହ ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଅସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଛି । ରାଜ୍ୟର ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ-ଏଫ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମୟର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ମିଳିନଥିବାରୁ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ମେଡିକାଲ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବା ଏମଟିପି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ଏମଟିପି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜବତ ଦସ୍ତାବିଜ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପିସି-ପିଏନଡିଟି ଆଇନ, ଏମଟିପି ଆଇନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।
ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 'ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ' ନୀତି ଆପଣାଇଥିବା ବେଳେ, ଏଭଳି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃସାହସିକ ଡକାୟତି ! ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଲୁଟି ନେଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ
Conclusion: