ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା; ଏପ୍ରିଲରେ ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ
ସରକାର ଆସିଲେ ମାସକ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଶାସନଗାଦିରେ ବସିବାର ୨୧ ମାସ ବିତିଲା, ହେଲେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ । ପଢନ୍ତୁ, ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 21, 2026 at 8:41 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇ ଆସୁଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦାବି । ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାଟିଏ ନ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠିକାର ଲୋକେ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ କଟକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଥିବା ନଜୀର ରହିଛି । ଏ ନେଇ ପୁର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବେଳେ ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ବିଜେପି ନେତା ସରକାର ଆସିଲେ ମାସକ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବାର ୨୧ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁନି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ, ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ପୁଣିଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି।
ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସଂକେତ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ଅଛି କଳ କାରଖାନା ନା ଅଛି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ରାହା। ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା ପଡୋଶୀ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ପିଏଚସି, ସିଏଚସି ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଏ ଯାହାର ଦୂରତା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ କିଲୋମିଟର। ଏଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶ ଗୁରୁତର ଆହତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ୨୦୧୮ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବି, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗଠନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ତିନିମାସ ଅନ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜମ୍ବୁ ଦ୍ବୀପ ମହୋତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିବା ଓ ସରକାରର ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ଃ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଧୂଆଁବାଣ ସାଜିଲା
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ଏକବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ୫ଜଣ ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ଜୁନ ୯ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ୫ ଜଣ ବିଧାୟକ ସମବେତ ସ୍ୱରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି"ବୋଲି କହିଥିଲେ।
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ,ଏପ୍ରିଲରେ ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ
ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆବାହକ ଆଦିକନ୍ଦ ରାଉଳ କୁହନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୁଗ୍ଣ।କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ,ହରିଦାସପୁର-ପାରାଦ୍ୱୀପ ରେଳପଥ ଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ରହିବ,ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଡାକ୍ତର ରହିବେ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଉପକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବ। ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ।"
କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆବାହକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, " କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ୧୬ ଲକ୍ଷ । WHO ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୬୦୦ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଯାକ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ବି ପୂରଣ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ସେଠାରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ୨୦୧୮ରୁ ପ୍ରତି ମାସ, ଦୁଇମାସ ଓ ତିନିମାସରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ପୁର୍ବ ସରକାରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 5T ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତିକି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି । ସମସ୍ତେ ଏହି ଦାବିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦାବି ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହ ମିଶି ଦାବି କରୁଥିଲେ । ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧରେ ଆଗଧାଡିରେ ଥିଲେ । ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିବା ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଏହା ଏକ ପିଳାଖେଳ ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ହେଲେ ସରକାର ଗଠନକୁ ଦୁଇବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି' ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ତଥା ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କୁହନ୍ତି,"ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଖଡିଅଙ୍ଗରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଶ୍ୟାମଗୁଡ଼ିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି।ଏହା ଅଧିନରେ ଥିବା PHC,CHC ଓ Addl.PHC ଗୁଡିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ନାଗରିକର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମଞ୍ଜୁର ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୪ ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୧୫୦ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଅଢେଇ ଶହ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି।ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି" ଦାବି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା।