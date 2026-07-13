ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରଡିସି ଓ ଡିଏଲଆରଏସଙ୍କୁ ଚିଠି; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା: ACS ରାଜସ୍ୱ
ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ଦଖଲ, ଅନଧିକାର, ଜାଲିଆତି ଦାବି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
Published : July 13, 2026 at 10:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ,ବିଜେ ପୁରୀଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା, ସଠିକ୍ ରେକର୍ଡ଼୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସଫଳ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ, ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ବା ଆରଡିସି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଭୂ-ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ସର୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଡିଏଲଆରଏସଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ ଓ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ । ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିଜମାର ରେକର୍ଡ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଓ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇନ୍ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବା ଏସ୍ଜେଟିଏ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରେ ଏସ୍ଜେଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ୧୧,୬୭୫ଟି ବିବିଧ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଏହା ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟେଟ୍ସ୍ ଆବୋଲିସନ୍ ଆଇନର ଧାରା ୭(ଏ) ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍ଜେଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ୨୫୭ଟି ମାମଲାରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତୁରନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ୧୯୨୭-୨୮ ମସିହାର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ବା ଆର୍ଓଆର ଯାଞ୍ଚ କରି ଖେୱଟ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ୧୮୮୮-୮୯, ୧୯୨୫-୨୬, ୧୯୨୭-୨୮, ୧୯୨୯-୩୦ ଏବଂ ୧୯୭୭-୭୮ ମସିହାର ପୂର୍ବ ସାବିକ ରେକର୍ଡ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରୁଣା ରାଜସ୍ୱ ଅଭିଲେଖ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ସାବିକ ଓ ସାବିକ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ସାବିକ-ହାଲ୍ ସମନ୍ୱୟ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରାମାଣିକ ନକଲ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏସ୍ଜେଟିଏ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁରେ ମାମଲାର ଦକ୍ଷତାର ସହ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିର ଚିହ୍ନଟ, ଯାଞ୍ଚ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ଅମିନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଏହା ସହିତ ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ଦଖଲ, ଅନଧିକାର, ଜାଲିଆତି ଦାବି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ତହସିଲସ୍ତରର ମାସିକ ରାଜସ୍ୱ ବୈଠକରେ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ହେବ । ପ୍ରତିମାସ ଅଗ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଆଇନସମ୍ମତ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଦେବ । ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ମକଦ୍ଦମାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 10ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବନି ଆନିମେସନ ଫିଲ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଫିଲ୍ମ କହିଲେ ଗଜପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର