ଖୋରଧାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଏକର ଏକର ଧାନଜମି, ସାଗରଗୁଆ-ବାଳସିଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଫୁଟ ପାଣି
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : September 26, 2026 at 9:25 AM IST
ଖୋରଧା: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତର ପ୍ରଭାବରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ବେହାଲ କରିଦେଇଛି । ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଗରଗୁଆ-ବାଳସିଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଏକପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବର୍ଷାଜଳ ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳଟି ତଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ତୁରନ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଖୋରଧାରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ
ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଉପରେ । ବୋଲଗଡ଼ ସମେତ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ଚାଷଜମି ବର୍ଷାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ଅନେକ ଜମିରେ ଛାତିଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି । ଥୋଡ଼ ଧରିବା ସମୟରେ ଫସଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି ଅବପାତଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଧାନ ଫସଲକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଜମିରେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଧାନଗଛ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ଚାଷୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ଫସଲ ବା ଧାନ ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକୃତିର ଦାଉରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି । ଏବେ ଧାନ ଥୋଡ଼ ସମୟରେ ଫସଲ ବୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି । ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି’’ ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଓ ଚାଷଜମିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଋଣ ଟଙ୍କା କିପରି ଶୁଝିବେ ଏବଂ ଫସଲ କ୍ଷତିର ଭରଣା କିପରି କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ । ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ IMD Rain Alert: ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଅବପାତ, ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା LIVE: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା