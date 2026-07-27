ACF ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ପୂର୍ବତନ DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ
ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2021 ଅଗଷ୍ଟରେ ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।
Published : July 27, 2026 at 4:49 PM IST
ଗଜପତି: ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏସିଏଫ୍ ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା । ପୂର୍ବତନ ଗଜପତି ଡିଏଫ୍ଓ ସୋମବାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସଡିଜେଏମ୍ (SDJM) ଅଦାଲତରେ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଅଦାଲତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି ହେବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଓ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଅଦାଲତରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 2021 ମସିହା ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏସିଏଫ୍ ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଓ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସିଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ ଡିଏଫଓ ଏବଂ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନାକଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ଘଟଣାକ୍ରମ-
ଏହି ମାମଲାଟି ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା । ୨୦୨୦ ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବନ ସେବା ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ 80% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ପରେ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।
ଏସିଏଫ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫ୍ଓ ବେହେରା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ।
ତଦନ୍ତ ପରେ, ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇବା କାରଣରୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବତନ DFOଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ତଦନ୍ତର ନିଷ୍କର୍ସକୁ ନିରନ୍ତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପୀଡିତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବହୁବାର ସମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାଜର ହୋଇ ନଥିଲେ । ଶେଷରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ଜାମିନବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ ।
ଜୁଲାଇ 2025 ରେ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ବେହେରାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ 2023 ରେ ଏକ ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ଜୁଡିସିଆଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ବେହେରା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ 2025 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟରେ ନିଜକୁ ହାଜର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଂଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିବ ହତ୍ୟା ମାମଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି