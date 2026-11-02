ଏସିଏଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ
ଦୀର୍ଘ ୫ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆଜି ନିଜେ ଆସି ଧରାଦେଇଛନ୍ତି । ଜାମିନ ଆବେଦନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : November 2, 2026 at 7:21 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସିଏଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ଆଜି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସଡିଜେଏମଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୫ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆଜି ନିଜେ ଆସି ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ଉପର କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବୁ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଲ ହାଜତରେ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତୃତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ହାଜତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏକାଥରେ ଶୁଣାଣି କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ଆଜି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସଡ଼ିଜେଏମଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ସହ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜଡୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ବଳରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଉଭୟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜେଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଗତ ୨୦୨୧, ଜୁଲାଇ ୧୨ତାରିଖରେ ଏସିଏଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କଟକରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଥିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଓ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ହତ୍ୟା ଓ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ସଂଗୀନ ଦଫାରେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଲ କୋଡର ଧାରା 302 ଓ 120(ବି)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପ୍ରଥମେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଓ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କେବଳ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡର ଧାରା 285 ଓ 304(ଏ) ଦଫାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଓ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ଲିନଚିଟ ଦେଇଥିଲା ।
ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସଡ଼ିଜେଏମଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେନ କେସ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଦଫାରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଉଭୟ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇ କେତେବେଳେ ମାମଲା ଖାରଜ ପାଇଁ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ କୌଣସି ଅଦାଲତରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ନମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଓ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଆଦାଲତଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ଉପର କୋର୍ଟର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେବୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଓକିଲ ଶିଶିର ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।
ଏ ନେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଲ ହାଜତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ସମୟ ଲାଗିଗଲା । ଆଇନର ଗଳାବାଟ ଦେଇ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିପଳ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଭରତୀ ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଓ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିସାରିଛି । ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଲ ହାଜତରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏକାଥରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ NBW ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓ DFOଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବଳବତ୍ତର ରଖିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ