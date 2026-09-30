ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ତତ୍କାଳୀନ ରୋଷେୟା ଗିରଫ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ
ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ବଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଗିରଫ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 30, 2026 at 2:56 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ SDJM, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ଅଦାଲତ ଜାରି କରିଥିବା ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା (Non-Bailable Warrant) ବଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ (ତତ୍କାଳୀନ ରୋଷେୟା) ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ। ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୋର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ, ଦଣ୍ଡାସି କୁମ୍ଭଙ୍କ ପୁଅ। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC)ର ଧାରା ୩୦୨/୧୨୦-ବି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ SDJM ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି ହୋଇଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଭୋର ସମୟରେ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ପରୱାନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଗିରଫ ପରେ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ SDJM, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉଛି।
- ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ହଟିଲା
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଆଜି(ବୁଧବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇବା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ। ଫଳରେ ୨୦୨୩ରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି SDJM କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା (NBW) ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ରୋକିଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପୁନଃ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଥିଲେ। ପରେ DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଓ ତତ୍କାଳୀନ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
- ୨୦୨୧ ଜୁଲାଇରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା
୨୦୨୧ ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ACF ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ତତ୍କାଳୀନ DFO ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ DFO ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବାହିର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତରେ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଜନଆକ୍ରୋଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ରେ ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ଏହାର ଆଧାର ଭାବେ ଏକ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବୟାନକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କିରୋସିନ୍ରେ କାଗଜ ପୋଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଖସିପଡ଼ିଥିବା କଥା କହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ DFO ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା।
ପରିବାର ଏହି ତଦନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି SDJM କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଭିତ୍ତିରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ IPCର ଧାରା ୩୦୨ ଓ ୧୨୦B ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ସଞ୍ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିଲେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ରାଜଧାନୀରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ, ସୁରକ୍ଷାରେ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଓ ୧୫ ଅଧିକାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି