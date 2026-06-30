ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା; ଦୋଷୀକୁ ୨୦ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ
ଏହା ସହିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : June 30, 2026 at 11:39 PM IST
ଗଜପତି: ୨୦୨୪ ମସିହାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍କୁଳିପଦର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜାନୀଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପକ୍ସୋ ଅଦାଲତ । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ 6 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ଗତ ୨୦୨୪ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୧୦ତାରିଖ ଦିନ ପିଡିତା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ହାଟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜାନୀ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଡ଼ାକିନେଇ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶା ପାନୀୟ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ପୀଡିତା ଘରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଗଜପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ହରପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଏମ.ପୃଥ୍ବୀରାଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଥଣ୍ଡାପାନୀୟରେ ନିଶା ମିଶାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ-
ସମାଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ହରପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୬ରେ ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍କୁଳିପଦର ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜାନୀ(୨୬ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୨୦ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନାର ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତଥା ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଆହୁରି ତିନି ମାସ ସଶ୍ରମ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନିଜର ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅପହରଣ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଧାରା ୩୬୩ରେ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୭ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତଥା ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଆହୁରି ତିନି ମାସ ସଶ୍ରମ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନିଜର ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଏତଦବ୍ୟତୀତ ଜୀବନରେ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରହିଥିବା ଧାରା ୫୦୬ ଅନୁଯାୟୀ ୨ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ । ସେହିପରି ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ବିଚାରପତି ନିଜ ରାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହ ପୋକ୍ସୋ ଧାରାରେ ଯେଉଁ ଜୋରିମାନା ରାଶି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେହି ଜୋରିମାନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ପିଡିତାଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଏମ୍ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଏହି ମାମଲାର ସଫଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାର ଖବର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟାଡ଼ର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ତା ୧୦-୦୨-୨୦୨୪ ରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏତଲାକାରୀ ବାପା ନିଜ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହ ଚାନ୍ଦିପୁଟ ହାଟକୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏତଲାକାରିଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ହାଟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେବା କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ପିଣ୍ଡିକି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଥଣ୍ଡାପାନୀୟରେ ନିଶା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ ଓ କାହା ଆଗରେ କହିଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସେହି ସମୟରେ ଏତଲାକାରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ତା ୧୯-୦୨-୨୦୨୪ରେ ମୋହନା ଥାନାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଏତଲାକାରୀ ଏକ ସଙ୍ଗିନ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ମାମଲା ନମ୍ବର ୪୦ ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ।
ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବରାଳ ଉକ୍ତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ । ଆଜି ୧୯ଜଣ ବଳିଷ୍ଠ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ତଥା ୨୮ଟି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରି ସର୍ବଶେଷରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ରାୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକାଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି