ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ, ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା
ବିଏନ୍ଏସ୍ ଦଫା ୩୧୭(୨) ଏବଂ ୧୧୨(୨)ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : August 11, 2026 at 8:35 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 10:50 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ JMFC ବିଚାରପତି ସୋମବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସାଇବର ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ l ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍(ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି) (ଏଲ.ଆର ଏବଂ ଏଲ.ଟି.ଭି) କୋର୍ଟ ବ୍ରଜେଶ ମିଶ୍ର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ 2 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ
ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଟି ଆକ୍ଟର କେତେକ ଦଫାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଦଫା ୩୧୭(୨) ଏବଂ ୧୧୨(୨)ରେ ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ ଅଦାଲତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋରୀଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ 2 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ହେଲେ ଅଧିକ ୨ ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ ମହେଶ ମୁନସୀ, ଟିକେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଓ ଶୁଭମ ଅଗ୍ରୱାଲ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ଥିଲେ l
ସରକାରୀ ଓକିଲ ମହେଶ କୁମାର ମୁନ୍ସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋନପୁର ଜିଲାର ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦାଶ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମୁଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ବହୁ ଅସାଧୁ ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଟ 33,555 ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କରବାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି l ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2, 2026 ରେ କେସ ନମ୍ବର -74 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପେନସନ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରାଇଦେବା ଆଳରେ ସାଢେ ୮ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ; ଆସାମରୁ ୩ ସାଇବର ଠକ ଗିରଫ , ଜାମତାରା ଗ୍ଯାଙ୍ଗ ସହ ଲିଙ୍କ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଠକେଇ; ୩ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର