ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା; ସାଢେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଚକଲେଟ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସାଢେ଼ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Published : July 23, 2026 at 6:28 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ସାଢେ଼ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଛି। ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବିଶୋଇ ଥାନା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଚକଲେଟ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସାଢେ଼ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ଘଟିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକର ନାଁ ଚମକା ପାଲେୟା । ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଚକଲେଟ୍ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଘରକୁ ଫେରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ।
ଶିଶୁକନ୍ୟାର ବାପା ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଁରେ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମକା ପାଲେୟା ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ମାଆ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବିଶୋଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମକାକୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶରତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ମାସ ୨୦ ତାରିଖ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗତକାଲି ପିଡିତାଙ୍କ ମାଆ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ୧୬୪/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଓ ପୀଡିତା ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଣିବା ସହ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚକୋଲେଟ୍ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଘରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମକା ପାଲେୟା ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ପୋସ୍କୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜିବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାରିପଦା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା; କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ୍