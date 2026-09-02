ETV Bharat / state

ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ: ବଏଲର୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିହୋଇ ୪ ଗୁରୁତର

ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ବଏଲର୍ ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବାବେଳେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

accident in under-construction ethanol plant in Nayagarh: Boiler catches fire, 4 seriously injured
ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ: ବଏଲର୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିହୋଇ ୪ ଗୁରୁତର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2026 at 11:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nayagarh ethanol plant accident, ନୟାଗଡ଼ : ଗାତେରୀରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ବଏଲର୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ୪ ଗୁରୁତର । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ: ବଏଲର୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିହୋଇ ୪ ଗୁରୁତର (ETV Bharat Odisha)

ବଏଲର୍ ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା । ଗୁରୁତରମାନେ ହେଲେ ଘଡ଼େଇବନ୍ଧର ଦିଲୀପ ନାୟକ, ମହିପୁରର ଶରତ ସାହୁ, କାଣିଗିରିର ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବ୍ରଜ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ।

ଆଜି ସଂଧ୍ୟାରେ ନୂଆଭାବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବଏଲର୍ ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଫ୍ୟାନକୁ ଚାଲୁ କରିଦେଇ ଥିଲେ । ଫଳରେ ନିଆଁର ଧାସ ଆସି ୪ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା । ଗୁରୁତରମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଦି ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଜଳିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।

TAGGED:

NAYAGARH FACTORY FIRE
BOILER CATCHES FIRE
ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ
ETHANOL PLANT ACCIDENT
NAYAGARH ETHANOL PLANT ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.