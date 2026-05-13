ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଚାଲିଗଲା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଜୀବନ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୂ ଗୁରୁତର

୬ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଚାଲିଗଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବନ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା/ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

accident in Mayurbhanj pregnant woman lost life
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଚାଲିଗଲା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଜୀବନ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 4:20 PM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର/ବାଲେଶ୍ୱର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ନୂଆ ଅତିଥି । ଶୁଭିଥାନ୍ତା କୁଆଁକୁଆଁ ଶବ୍ଦ। ଘର ହସଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଗଲା । ହସଖୁସିର ଘର କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଖୁସି ଯେମିତି ଛଡାଇ ନେଲା । ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାରୁ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ। ୬ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଚାଲିଗଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବନ। ପେଟରେ ଥିବା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଯିଏ କି ଠିକରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନଥିଲା ସେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲା। ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ଛକ ନିକଟରେ।

ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢୁଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ୧୮ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ୧୮ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା l ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନୟନ ପରିଷଦ ଉପାଧକ୍ଷା ତଥା ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକାଣୀ କମଳା ତିରିଆ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି l

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ , କମଳା ତିରିଆ ସାନ ପୁଅ ଓ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ଗତ କାଲି ତାଙ୍କ କାର (ନଂ OD11AA-8181)ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମେଡିକାଲ ଚେକ ଅପ କରି ବାରିପଦା ଫେରୁଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୦ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର-ବୈଶିଙ୍ଗା ୧୮ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ପଛ ପଟୁ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କ କାର ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇ ଡ଼ିଭାଇଡ଼ରରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା l ତେବେ କାର ଚଳାଉଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ଓ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା । କମଳା ତିରିଆ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରେମୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି l ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଳ ମାଳ ଟ୍ରକ ଛିଡା ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହି କାରଣରୁ ପୁର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର/ବାଲେଶ୍ୱର

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା
ACCIDENT IN MAYURBHANJ
PREGNANT WOMAN
ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ
ROAD ACCIDENT

