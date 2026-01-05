ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦିନ: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 10 ନିରୀହ ଜୀବନ

ETV Bharat / state

ଅଶୁଭ ରବିବାର। ଗତକାଲି (ରବିବାର) ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି 10ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 5, 2026 at 7:57 AM IST

ସମ୍ବଲପୁର/ଗଜପତି: ଅଶୁଭ ରବିବାର। ଗତକାଲି (ରବିବାର) ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି 10ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ।

ସମ୍ବଲପୁର ନକ୍ସାପାଲି 55 ନମ୍ଵର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 3 ମୃତ

ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନକ୍ସାପାଲି 55 ନମ୍ଵର ଜାତୀୟରେ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର (OD14U-8103) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ପାଉଁଶ ବୋଝଇ ହାଇଓ୍ବା (OD15U-9104) ଟ୍ରକ୍‌ର ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ କାର ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମୋତିଝରଣର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହୋଇଥିଲା ।

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 3 ଯୁବକ ହେଲେ ଏମଡି ୱାସିଫ, ଏମଡି ଜିଆଉଲ, ଏମଡି ସିଫାନ l ଏସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 20 ଭିତରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୋତିଝରଣର ତିନି ଯୁବକ ବାହାଘର କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କାର ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ରାସ୍ତାର ମାନେଶ୍ଵର ପଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମାନେଶ୍ବର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ବରେ ପୂର୍ବରୁ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏକ ହାଇଓ୍ବା ଗାଡ଼ିର ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାର ଆଗ ଚୁରମାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ବେଲୁନ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ମାନେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କାର ଭିତରେ ଫଶି ରହିଥିବା ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ମୃତ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବଛେଦ ପରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।

ଏଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏକ ପାଉଁଶ ବୋଝଇ ହାଇଓ୍ବା ନେଇଛି ତିନି ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନl । ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଉଁଶ ପରିବହନ କରୁଥିବା ହାଇଓ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଯୋଗୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପାଉଁଶ ଗାଡ଼ି ଏହି ରାଜପଥରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।

ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ବାରୁଆ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 3 ମୃତ

ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ବାରୁଆ ନିକଟରେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଛୋଟ ଝିଅ ସହ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଗାଡି ଚାଳକ ଗୁରୁତର ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ସୋମ୍ପେଟମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରୁଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ଟ୍ରକ ପ୍ରଥମେ ଡିଭାଇଡରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାରକୁ ମୁହଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । କାରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର କନକଲତା । ଗୁରୁତର ଆହତ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଦୁଇ ଝିଅ ଆବାଲିଆ ଓ ଆଦିତ୍ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ କନକଲତା ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଡ୍ରାଇଭର ନାଗରାଜୁ ଏବଂ ଜାନକୀ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଅନୁଗୋଳ ବଉଳିଗଡ଼ ନିକଟରେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ବାଇକ୍, 2 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ବଅଁରପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଉଳିଗଡ଼ ନିକଟରେ ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଗଛରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ପିଟିହୋଇ 2 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ହିନ୍ଦୋଳ ଥାନା କଲଣ୍ଡା ଗାଁର ଶାନ୍ତନୁ ବେହେରା ଏବଂ ବାଲିମି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେନା ଗାଁର ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ । ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କାମସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବଉଳିଗଡ଼ ଆମନା ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମୋଟରସାଇକେଲଟି ଗଛରେ ପିଟିହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି ।

ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍-ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 2 ମୃତ

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଚେରୁପାଲି ଅଙ୍ଗନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓ ଏକ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ କାକା-ପୁତୁରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ବିନିକା ଚରଦା ଗାଁର ପାର୍ଥ ବାଗ୍ (15) ଓ ତାଙ୍କ କାକା ଭଜନ ବାଗ୍ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ । ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର/ଗଜପତି

