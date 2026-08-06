ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୬ ମାସରେ ଗଲାଣି ୧୩୦ ଜୀବନ, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ
୨୦୨୫ରେ ୪୫୭ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୨୯୬ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୬ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାହାର ୧୦.୭ % ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୧୦% ବଢିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 6, 2026 at 4:36 PM IST
BHUBANESWAR ROAD ACCIDENT , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଧିକ ବିପଦଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗତ କିଛିମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦ୍ରୁତଗତି, ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ତଥା ଅନଭିଜ୍ଞ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଗତ ୬ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୦୦ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩୦ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୭୧ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। Integrated Road Accident Database (IRAD)ରୁ ଏଭଳି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୧୦% ବୃଦ୍ଧି
ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢୁଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ୪୫୭ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୯୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୫ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୬ ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାହାର ୧୦.୭ % ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୧୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ
ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି, ଜଟଣୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଏବଂ ପାହାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ଏହି ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୯ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ୧୬ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୧୮ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଟଣୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୪ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ୧୫ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୪ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୩ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ୧୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୨୭ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାହାଳରେ ୩୧ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୩୨ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୫ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୨୮ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି।
କାରଣ କହିଲେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ
ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତି କରି କହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ବଢୁନାହିଁ । ରାସ୍ତାଘାଟ ଚଉଡା ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବା ସହ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନ ମାନି ବେପରୁଆ ଭାବେ ଗାଡି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହେଲମେଟ ଓ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବଡ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାଇପାସ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା କଟାଯାଉ ବୋଲି ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଚାରି ଲକ୍ଷ ନିଅ, 25 ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ଜାଗା ଖାଲି କର’: ବିସ୍ଥାପନ ଚିନ୍ତାରେ ବନ୍ଦପଡ଼ାର 150 ପରିବାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ରେଞ୍ଜର, ଫରେଷ୍ଟର ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା