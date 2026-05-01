ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମରେ ଅଘଟଣ: ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟଟଙ୍କ କାର୍, ଜଣେ ମୃତ
ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟଟଙ୍କ କାର୍ । ଜଣେ ମୃତ । କାର୍ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ ବାହିନୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : May 1, 2026 at 10:52 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ । ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡର ରାସୋଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ । ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ଏକ ମାରୁତି କାର ଡ୍ୟାମ ଭିତରକୁ ଖସି ଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି । ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ କାର୍ ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ହୁଡା ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା । ତେବେ କାର୍ ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ୩ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଣି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ।
ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରାସୋଳ ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ପାଣିରୁ କାର୍ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥଲେ । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାରଣା । ମୃତ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଅଂଚଳରେ । ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3 ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଅଂଚଳର ଏହି ୪ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କାର ଯୋଗେ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମକୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଭୋଜି ଖାଇ ସାରି ସେମାନେ କାର୍ ଯୋଗେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାରଟି 15 ଫୁଟ ତଳେ ଥିବା ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାସୋଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି କାର୍ ରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ସହିତ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ଦମକଳ ଗାଡି ଯୋଗେ ହିନ୍ଦୋଳ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ବାରିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । କାର୍ କୁ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ ।"
ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସତ୍ୟଜିତ ନାଏକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ,"ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଲାଲିଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ବି ତାହା ଲାଗି ନଥିଲା । ଆମେ ତିନି ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରି ଗଲୁ, ହେଲେ ମଉସା କାର୍ ରୁ ବାହାରି ପାରି ନଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ