ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ, ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 21, 2026 at 3:21 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 3:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। କଲିକତାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଲ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଯେ, ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଟ୍ରକ୍ ଡୋର୍ କାଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପିସିଆର ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡ଼୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାଲକୁ ଖାଲି କରିବା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଟ୍ରକ ହଟାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି । ବିଶେଷକରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି । ଅଳ୍ପଦିନ ତଳେ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୦ରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତକଦ୍ୱୟ ହେଲେ ପାତ୍ରପଡାରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ତୋ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ (୩୦) ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ (୨୭)।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଆଇନ ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରଥ (୨୦) ମଦ୍ୟପାନ କରି ମର୍ସିଡିଜ ଚଲାଉଥିଲାବେଳେ ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ଥାନା ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଜୁନ ୧୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡକଣ ଆମ ବସ୍ ଡିପୋ ସାମ୍ନା MCL ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଇଆଇଏସ ଅଧିକାରୀ ଲିଲି କୁମାରୀ କୁଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୟରାମ ଏକ୍କା, ନିୟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ଓ ନିୟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟପ୍ପୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏପରିକି ୩ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ମେ' ୧୬ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫର୍ଚୁନର୍ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ (OD02DH1155)କୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପଟିଆ ଶ୍ରୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଜବତ କରିଥିଲା।
ସେହିପରି ମେ' ୧୪ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା - ଚନ୍ଦକା ରୋଡର ଭୋଳା ଛକ ନିକଟରରେ କାର-ହାଇୱା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର, 2 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା OSRTC ବସ୍, 20ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ