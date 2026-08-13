ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଅଘଟଣ, ସେଲ୍ଫି ନେବା ବେଳେ ୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ କଟ୍ରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଐତିହାସିକ ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତରେ ୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : August 13, 2026 at 5:48 PM IST
Accident at Kandhamal Urmagada Waterfall ଫୁଲବାଣୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ହେଲା କାଳ । ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ କଟ୍ରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଐତିହାସିକ ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ମୃତ ଯୁବକ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ରତଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାଙ୍ଗିଡ଼ିକିଆ ବରସାହିର ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଆହତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗାଁର ଭରତ କହଁର ।
୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ:
ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁ ଓ ଭରତ ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଭରତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଉର୍ମାଗଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଗୋପୀନାଥ ଜାଲ ଓ ସୁନୀଲ କୁମାର କହଁରଙ୍କ ସହ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘନ କୁମାର ଶବର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ୨୦୦ ଫୁଟ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର:
ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରଶି ବାନ୍ଧି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଫୁଟ ତଳୁ ଭରତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଭରତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଶାନ୍ତନୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଗୋଛାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଓ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜଳପ୍ରପାତ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁତର ଭରତଙ୍କୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରେ ଉର୍ମାଗଡ଼ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବଞ୍ଚାଇଲେ 5 ଜୀବନ, ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ଜୀବରତ୍ନମ
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି, ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧା ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ