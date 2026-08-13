ETV Bharat / state

ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଅଘଟଣ, ସେଲ୍ଫି ନେବା ବେଳେ ୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ କଟ୍ରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଐତିହାସିକ ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତରେ ୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି

Accident at Urmagarh waterfall youth Allegedly dies after falling 300 feet while taking selfie
ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଅଘଟଣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 5:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Accident at Kandhamal Urmagada Waterfall ଫୁଲବାଣୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ହେଲା କାଳ । ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ କଟ୍ରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଐତିହାସିକ ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ମୃତ ଯୁବକ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ରତଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାଙ୍ଗିଡ଼ିକିଆ ବରସାହିର ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଆହତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗାଁର ଭରତ କହଁର ।


୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ:

ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁ ଓ ଭରତ ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଭରତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଉର୍ମାଗଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଗୋପୀନାଥ ଜାଲ ଓ ସୁନୀଲ କୁମାର କହଁରଙ୍କ ସହ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘନ କୁମାର ଶବର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ୨୦୦ ଫୁଟ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର:

ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରଶି ବାନ୍ଧି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଫୁଟ ତଳୁ ଭରତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଭରତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଶାନ୍ତନୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଗୋଛାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଓ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜଳପ୍ରପାତ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁତର ଭରତଙ୍କୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରେ ଉର୍ମାଗଡ଼ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବଞ୍ଚାଇଲେ 5 ଜୀବନ, ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ଜୀବରତ୍ନମ

ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି, ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧା ମୃତ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ

TAGGED:

URMAGADA YOUTH DIES
KANDHAMAL YOUTH DEATH
ଉର୍ମାଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ଦୁର୍ଘଟଣା
ACCIDENT PHULBANI URMAGADA
URMAGADA WATERFALL KANDHAMAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.