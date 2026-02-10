୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ଅପେକ୍ଷାରେ, ଏଯାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ପୋଷାକ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିନା ପୋଷାକରେ ବିତାଇଲେଣି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ।
February 10, 2026
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଉ ସପ୍ତାହ କେଇଟା ପରେ ଶେଷ ହେବ ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ ୨୪ ତାରିଖରୁ କୋଡିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ ମାସ ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣବେଶ (ୟୁନିଫର୍ମ) ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ମାତ୍ର କେତୋଟି ହାତଗଣତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପୋଷକ।
ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଳମାଳ MSME ପୋଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ସେନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚୟନ ସାମୟିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୋଷାକ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସଂସ୍ଥା:
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟତା ରଖିଥିବା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିନା ପୋଷାକରେ ବିତାଇଲେଣି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓ MSME ଅଧିନ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମୋଟ ୩୦୨ଟି ସଂସ୍ଥା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଓଡିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ (ଓସା)ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି,"ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୋଷାକ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, ଡିଆଇସି ଏବଂ ଯେତେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପାଖାପାଖି ୧୦ହଜାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକଲକ୍ଷ ଚଉତିରିଶି ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ୬କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଯୋଜନା"ରେ ଜୁନ ମାସରୁ କୋଡିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇବା କଥା ହେଲେ ଜୁନରୁ ଆସି ଫେବୃଆରୀ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷାକ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ମିଳିମିଶି ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ପଇସାକୁ ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି।ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରୁ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ ଦିଆ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦% ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଅର୍ଡର ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯୦% MSME ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। "
"ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦୨ଟି MSME ପୋଷାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ସେଗୁଡିକ ଅଛି ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିୟମାନୁଯାୟୀ ବ୍ଳକ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲା କମିଟିକୁ ଦେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସିଲେକ୍ସନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅର୍ଡର ଦେବା କଥା ହେଲେ ତାହା ନହୋଇ ବ୍ଲକ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଜୁନ ୨୫ ତାରିଖରୁ କୋଡିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ଯେହେତୁ ତାହା ନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଡିପିସିଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା କଥା,ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଡର ଦିଆଗଲା ତାକୁ ନା ଡିପିସି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଦେଖିଛି ବ୍ଲକ କମିଟି । ଯାହାର କାଗଜ କଲମରେ ନାଁ ନାହିଁ ସେ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି।ସଂସ୍ଥା କେଉଁଠୁ ସୁତା କିଣିଲା, କପଡା କିଣିଲା ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ପୋଷାକ କହିଲେ ଅଭିଭାବକ:
ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଯାବତ ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅଭିଭାବକ ସାଗର ଜେନା କୁହନ୍ତି,"ମୋ ପୁଅ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ,ମହିପାଳରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପୋଷାକ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଡ୍ରେସ ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପିଛା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ ହଳେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତେଣୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ"ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଅଧିକାରୀ:
ପୋଷାକ ଯୋଗାଣରେ ୮ ମାସ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ବାରିକ କୁହନ୍ତି,"ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଢ଼ ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ ୯୦% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଦେଇଦେଇଛୁ।ଆଠଟି ବ୍ଲକରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ, ଜୋତା, ଟ୍ରାକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ଯେଉଁଠି କିଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଦ ପଡିବା ପରେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୋଷାକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିବା ପରେ ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଏନେଇ କହିଥିଲୁ ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଏହି ପୋଷାକ କିଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।ସେଗୁଡିକୁ ତର୍ଜ୍ଜମା କରାଯାଇ ପୋଷାକ ପାଇଁ କହିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ପୁର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ।ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଳେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୋଷାକ ମିଳିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
