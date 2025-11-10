ETV Bharat / state

ଝିଅ ବୋଲି ଅଲୋଡା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା-ବାଗଡିହି ରାସ୍ତା କାଦୋବାହାଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ।

Jharsuguda Child Welfare Committe
ଝାରସୁଗୁଡା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
ଝାରସୁଗୁଡା: ‘ମୋର ଭୁଲ କଣ ? ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବା କଣ ପାପ ? ଝିଅ ବୋଲି ଅଲୋଡା କରିଦେଲେ । ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିଦେଲେ...’ ବୋଧ ହୁଏ କହିପାରିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି କହିଥାନ୍ତା ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି । ଝିଅମାନେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରି ଇତିହାସ ରଚୁଥିବା ବେଳେ ଏବେବି ବଦଳିନି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା । ଝିଅ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଲଇକେରାରେ ।

ଝିଅ ବୋଲି ଅଲୋଡା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ (ETV Bharat Odisha)

ଜଙ୍ଗଲରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର:

ଗତକାଲି ଝାରମୁଣ୍ଡା ପିଇଓ କଳ୍କିନୀ କୁମ୍ଭାର ଗାଡ଼ିରେ ବାଗଡିହି ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ କାଦୋବାହାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଶୁଣି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଶିଶୁକୁ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଗଡିହି ଫାଣ୍ଡିରେ ଦେଇଥିଲେ ।

ଶିଶୁକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ଛାଡିଲା ?

ଖବର ପାଇ ଲଇକେରା ଥାନାଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ଫାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ କିଏ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ସେପଟେ ଏନେଇ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି(ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି)କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ଶିଶୁର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏଥିସହ କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଏପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ।

ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି:

ଏନେଇ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶିଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଆମ ସିଡବ୍ଲୁସି ପାଖକୁ ଏକ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ କାଦୋବାହାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେଠାରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି । ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।’

‘ଏଭଳି ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ’:
ସେହିପରି ସମାଜସେବୀ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ଏଭଳି ନିମ୍ନ ସ୍ଥରରେ ରହିଥିବା ଏକ ତୁଚ୍ଛ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି । ମହିଳା ମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ ।’

‘ପ୍ରଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ’:


ସମାଜସେବୀ ଆରତୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା । ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏପରି ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହୁଛି । ଛୁଆଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁର ଦାୟିତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି ପଢାଉଛନ୍ତି । ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡିଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା କଥା । ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କଥା । ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା

