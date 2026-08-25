ETV Bharat / state

ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନ ନେଲାଣି ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜୀବନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ଲୁ ଲେକ୍

ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ୧୬୩ ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Abandoned mine site has been named Blue Lake on social media, killed more than 10
ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନ ନେଲାଣି ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜୀବନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ଲୁ ଲେକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2026 at 11:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dangerous Blue Lake, ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ମିତ୍ରପୁର ମଛୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମଛୁଆ ଗାଁରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନ (ବ୍ଲୁ ଲେକ)ରେ ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଗାଧାଉଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଆଜି ନୂଆ ନୁହଁ ବରଂ ଏହିଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ୧୬୩ ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏଣିକି ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲ୍ସ, ପ୍ରି ୱେଡିଂ, ବ୍ଲଗର ଓ ସଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଆଉ ଭିଡ଼ ଜମି ପାରିବନି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାଲି ପତାକା, ଫିତା ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ହୋଡିଂ ଲଗାଇ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆଗାମି ଦିନରେ ଯଦି ଅମାନିଆମାନେ ଏହାର ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ।

ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନ ନେଲାଣି ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜୀବନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ଲୁ ଲେକ (ETV Bharat Odisha)


ମଛୁଆ ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ବ୍ଲୁ ଲେକ କ'ଣ, ଯାହାପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ବଣଭୋଜିର ବି ଆସରା ଜମେ । ଦୈନିକ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । କାରଣ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏଠାକାର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଓ ସେଠାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ନା ଆଉ କିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପାଣି ବ୍ଲୁ ଥିବାରୁ କିଛି ବ୍ଲଗର ଏହାକୁ ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ଲଗା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି । ହେଲେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ କେହି ବି ନ ବୁଝି ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏଠାରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରନ୍ତି ।

ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ୧୬୩ ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ୧୬୩ ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଏଠାରେ ପରିବେଶ ଯେତିକି ମନୋରମ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ । କାହିଁକି ନା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପାହାଡ଼ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ପଥର ଖୋଦେଇ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନ ପୋତି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠାରେ ପାଣି ଜମିଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ଲଗର ମାନେ ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ । ବାସ୍, ସେହି ଦିନଠୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଲା । ହେଲେ ପାଣି କେତେ ଗଭୀର ତାହା କେହି ନବୁଝି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।

ଏହା କୌଣସି ହ୍ରଦ ନୁହେ ବରଂ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ କଥା ମଛୁଆ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଥିଲା । ପାହାଡ଼ର ଏଠି ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ, ମୁଁ ବି ଏଠି ମଛୁଆ ଗ୍ରାମର ଲୋକ । ତ ଆମେ ଏଠି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ । କିଛି ଖାଦାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଏଟା ହେଇକି, ୨୦୦-୨୫୦ ଫୁଟ ଗାତ ହେଇଗଲା । ଗାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ । ଏହା ୨୦୧୨ରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି । ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖାଲ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ତାର ଖାଲକୁ ଫିଲିଂ ନ ହୋଇକି, ତାର ଏମିତିକା ପାଣି ଜମିକି ପୂରା ଏଟା ଗୋଟେ 'ବ୍ଲୁ ଲେକ୍'ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଟା ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ନୁହେଁ ।"

ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ୧୬୩ ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ୧୬୩ ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି । ସେଠାରେ ସକାଳ ୮ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଯାଏ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରଯାଉଛି । ନିଜର ଡିୟୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ​ଦୁର୍ଗାମଣି ମହାକୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦି'ଟା ପିଲା ମରିଗଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି (IIC) ଏଠାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି । ଯାଅ ୮ଟାରୁ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିବନି ।"ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ୧୬୩ ଧାରା ଲଗାଇ ନାଲି ଫିତା ଲଗାଇବା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥ କହିଛନ୍ତି,"ଯେହେତୁ ସେଇ ଜୋନ୍‌ଟା ପୂରା ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ହୋଇ ରହିଛି । ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନଟିଏ, ଗୋଟେ ଲେକ୍ ନୁହେଁ । ତାକୁ ଲେକ୍ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ । ତେଣୁକରି ସେଠି ଆମେ ପ୍ରୋହିବିଟରି ଅର୍ଡର୍ସ ଲଗେଇଛୁ । ୧୬୩ ଧାରା, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ୧୪୪ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା, ସେଇ ଧାରା ଲାଗୁ ହେଇଛି । ତେଣୁକରି ସେଠି ବାରଣ କରାଯାଇଛି କେହି ଯାଇକି ସେଠି ଗାଧୋଇବା, ସୁଇମିଂ କରିବା, ପିକନିକ କରିବା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା, ଶୁଟିଂ କରିବା, ଡ୍ରୋନ୍ କରିବା, କିଛି ଏକ୍ଟିଭିଟି ବି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଅଛି । ତେଣୁକରି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସେଠି ବାରିକେଡିଂ ବି କରିବୁ । ତାର ବାଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ଫିକ୍ସିଂ ଲାଗି ପଥର ପୋତା ହେଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୀଳଗିରି ବ୍ଲୁ ଲେକରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ: ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ଛାତ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତାନାହିଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଓ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ: ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

FAKE BLUE LAKE
ବାଲେଶ୍ବର ବ୍ଲୁ ଲେକ୍
BALESWAR BLUE LAKE
DANGEROUS BLUE LAKE
DANGEROUS BLUE LAKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.