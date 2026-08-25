ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନ ନେଲାଣି ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜୀବନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ଲୁ ଲେକ୍
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ୧୬୩ ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 25, 2026 at 11:06 PM IST
Dangerous Blue Lake, ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ମିତ୍ରପୁର ମଛୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମଛୁଆ ଗାଁରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନ (ବ୍ଲୁ ଲେକ)ରେ ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଗାଧାଉଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଆଜି ନୂଆ ନୁହଁ ବରଂ ଏହିଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ୧୬୩ ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏଣିକି ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲ୍ସ, ପ୍ରି ୱେଡିଂ, ବ୍ଲଗର ଓ ସଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଆଉ ଭିଡ଼ ଜମି ପାରିବନି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାଲି ପତାକା, ଫିତା ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ହୋଡିଂ ଲଗାଇ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆଗାମି ଦିନରେ ଯଦି ଅମାନିଆମାନେ ଏହାର ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ମଛୁଆ ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ବ୍ଲୁ ଲେକ କ'ଣ, ଯାହାପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ବଣଭୋଜିର ବି ଆସରା ଜମେ । ଦୈନିକ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । କାରଣ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏଠାକାର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଓ ସେଠାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ନା ଆଉ କିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପାଣି ବ୍ଲୁ ଥିବାରୁ କିଛି ବ୍ଲଗର ଏହାକୁ ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ଲଗା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି । ହେଲେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ କେହି ବି ନ ବୁଝି ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏଠାରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ପରିବେଶ ଯେତିକି ମନୋରମ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ । କାହିଁକି ନା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପାହାଡ଼ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ପଥର ଖୋଦେଇ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନ ପୋତି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠାରେ ପାଣି ଜମିଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ଲଗର ମାନେ ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ । ବାସ୍, ସେହି ଦିନଠୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଲା । ହେଲେ ପାଣି କେତେ ଗଭୀର ତାହା କେହି ନବୁଝି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।
ଏହା କୌଣସି ହ୍ରଦ ନୁହେ ବରଂ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦାନ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ କଥା ମଛୁଆ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଥିଲା । ପାହାଡ଼ର ଏଠି ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ, ମୁଁ ବି ଏଠି ମଛୁଆ ଗ୍ରାମର ଲୋକ । ତ ଆମେ ଏଠି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ । କିଛି ଖାଦାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଏଟା ହେଇକି, ୨୦୦-୨୫୦ ଫୁଟ ଗାତ ହେଇଗଲା । ଗାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ । ଏହା ୨୦୧୨ରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି । ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖାଲ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ତାର ଖାଲକୁ ଫିଲିଂ ନ ହୋଇକି, ତାର ଏମିତିକା ପାଣି ଜମିକି ପୂରା ଏଟା ଗୋଟେ 'ବ୍ଲୁ ଲେକ୍'ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଟା ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ନୁହେଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୀଳଗିରି ବ୍ଲୁ ଲେକରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ: ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ଛାତ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତାନାହିଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଓ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ: ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର