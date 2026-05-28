ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବ 'ଆମ ସୁବାହକ ଯୋଜନା'; ଇଭି ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇବେ ଏସବୁ ସୁବିଧା

ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ସବସିଡିରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

Aam Subahaka Yojana will make women self reliant
Published : May 28, 2026 at 8:20 PM IST

କଟକ: ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ ଓ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର 'ଆମ ସୁବାହକ' ଯୋଜନା । ସରକାରଙ୍କ ‘ଆମ ସୁବାହକ’ ଯୋଜନାରେ ପୂଜା ବାରିକ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ (EV) କିଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି।

କଟକର ବାସିନ୍ଦା ପୂଜା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଯୁବତୀ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କ 'ଆମ ସୁବାହକ' ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେ ଛତିଆ ସ୍ଥିତ ଆଇଡିଟିଆର୍ (IDTR)ରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଇଭି କିଣିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମହିଳା ସୁବାହକ ଯିଏ ଇଭି (EV) ଗାଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।

କଣ ଏହି 'ଆମ ସୁବାହକ' ଯୋଜନା

ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସବସିଡିରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ସେତିିିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଲାଇବାର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗାଡି ନେବା ପାଇଁ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ପୂଜାଙ୍କ ପରେ ଆଉ 8 ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଡି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଭି ଗା଼ଡି ସରକାରୀ ରିହାତିରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।


ବୁଧବାର କଟକ ଷ୍ଟେଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି (STA) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି 9 ଜଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମହିଳା ସୁବାହକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଏନ.ବି.ଏସ. ରାଜପୁତ ଏବଂ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ପୂଜାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଭି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂଜା ବାରିକ ‘ଆମ ସୁବାହକ’ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବା ସହିତ ଇଭି (EV) ନୀତି ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡିର ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


‘ଆମ ସୁବାହକ’ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ଏ ସବୁ ସୁବିଧା

ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସ-ସୋ’ ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ନିଜେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହି ଗାଡ଼ିର କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାର୍ଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧,୧୦୦ ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମହିଳା ସୁବାହକ’ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ୪୬.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ OSRTC, CRUTର ମହିଳା ଚାଳକ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ସଦସ୍ୟା ଏବଂ 'ସୁଭଦ୍ରା' ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି।

