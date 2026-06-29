ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ପେନସନ୍, ୩.୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଆଧାର ସିଡିଂ ଓ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Published : June 29, 2026 at 10:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପେନସନ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ଆଧାର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ୍ ନଥିଲେ ଅଟକିଯାଇପାରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ୍ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାର ୮୫୦ ଜଣ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇନଥିବା ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜାରି କରିଥିବା ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ National Social Assistance Programme (NSAP) ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେନସନ୍ ଅର୍ଥ SNA-SPARSH ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏପରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩ ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାର ୮୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବେସଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପେନସନ୍ ପାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ଏଭଳି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଆଧାର ସିଡିଂ ଓ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ NSAP-PPS ପୋର୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରର ଆଧାର ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଲିଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଖାପ ଖୁଆଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ୩.୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପେନସନ୍ ବିନା ବାଧାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କି ନାହିଁ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର