ଆଧାର ବିହୀନ ଜୀବନ... ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ 200 ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ...
30 ବର୍ଷ ହେଲା 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି l
Published : January 28, 2026 at 9:09 PM IST
ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା l ସରକାର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି । ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚୁ ଥିବା ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ହୁଗୁଳାପଣ, ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟି ଓ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି l ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମେନକିରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ l
ଜମେନକିରା ଥାନା ପଛପଟେ ରହୁଥିବା କେତେକ ଶବର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି l ଏଠାରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶବର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ମୂଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଯାଯାବର ପରି ଜୀବନଜାପନ କରୁଥିଲେ l ତେବେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଏମାନଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିବାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି ହୋଇ ପାରୁନଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି l
ଫଳରେ ଏମାନନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ l ଏପରିକି ପିଲାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଯାଯାବର ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳି ପାରୁ ନାହିଁ l ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ବି କାଠ ଚୂଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ l ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ରୁଗଣ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି l
ଏହି ବସ୍ତିର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମମିତା ଶବର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଏଠାରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛୁ l ଆଉ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ରହିଛି l ଆମର ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ l ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ମିଳି ପାରୁନାହିଁ l ଛୋଟ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l ଆମର ଏଠି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି l ମୋର ମୂଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି ମହୁ ବିକ୍ରି କରିବା, ମହୁ ବିକ୍ରି କଲେ ଖାଏ ନହେଲେ ଉପାସ ରହେ l ଆମର ଏଠାର ବହୁତ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି l ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗୁଛନ୍ତି l ଆମକୁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ କି ସରକାରୀ ଆବାସ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ମିଳି ପାରୁନାହିଁ l"
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଯାଜବାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଓ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି l ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଶବର କୁହନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଏଠାରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛୁ l ଆମେ ଏଠାରେ 25 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 200 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି l ତେବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଘର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆମଠୁ ଲେଖିକି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ l ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ନେଲେ ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗୁଛନ୍ତି l ଆମକୁ ଆଇନ କାନୁନର କଥା କହୁଛନ୍ତି l ଆମକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ତେଣୁ ଆମେ ମହୁ ବିକ୍ରି କରିଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ଛୁଆ ପିଲା ଉପାସରେ ଶୋଉଛନ୍ତି l ଆମର ଏଠାରୁ କେବଳ 8ଟି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ନଚେତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାରି ପାଖରେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ l"
ଆଧାର କାର୍ଡ ବିନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମିନି ଶବରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ, "ଏଠାରେ 50 ପିଲା ଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 10 ଜଣ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି l ବାକି ମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ କେହି ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l" ମିନି ଶବର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଅର୍ଜୁନପାଲି ସ୍କୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ମାତ୍ର ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ l ତେଣୁ ମୋତେ (ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ) ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ l ମୋ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ l"
ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ନାହାନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ l ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ l
ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି l ସ୍ଥାନୀୟ ଜମେନକିରା ତହସିଲଦାର ପ୍ରବୀଣା ବିଲୁଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ l ସେମାନେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି l ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି l ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି l ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଭୋଟର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଛୁ l ଆଉ କିଛି କିଛି ସେମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି l ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଇନକମ ଦେଇଛୁ l ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟା ଆମ ନଜରରେ ଅଛି ଓ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏକ ସର୍ଭେ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି l ସର୍ଭେ ପରେ ଏକ ତାଲିକା ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ଆଧାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର ତିଆରି କରାଯିବ l ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ l"
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୁପେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ।
