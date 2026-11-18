ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଗରେ ଅସହାୟ ମିନତୀ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ୍ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବାଦ୍
ଆଧାରକାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 18, 2026 at 5:39 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଭାବରୁ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଖମୋଳ ଗାଁର ୪୦ ବର୍ଷୀୟା ମିନତୀ ଦାସ । ସରକାରଙ୍କ ଡ଼ିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ସାରା ଦେଶରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସମାଜର ଶେଷ ମଣିଷଟିଏ କଣ ସତରେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରୁଛି ! ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଭାବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିବାସୀ ମିନତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି । ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ତିଆରି ହୋଇପାରୁନି ଆଧାରକାର୍ଡ ।ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆଧାରକାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା । ପରିବାରରେ କେହି ନ ଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଲଟିଥିଲା ସାହାରା । ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମିନତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି। ଆଧାରକାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ।
ସଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ପାଲଟିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ:
ଝିଅଟିଏ ବୋଲି ଘରେ ମିଳିଥିଲା ଖୁବ୍ ଆଦର । ମିନତୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୪ ମାସ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମା' ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍କୁଲରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନପାରି ନଥିଲା । ଶେଷରେ ଗୋଡ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ହାତ ମଧ୍ୟ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା । ସେହିଦିନରୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ଗତ ୮ ବର୍ଷ ତଳେ ମା'ଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଘା ଓ ଗୋଡରେ ଘା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଏବେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ସଦୃଶ ହୋଇଛି ।
'ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ'
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମିନତୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ । ବାପା ଓ ବୋଉଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ । ହାତରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ ଘାଆ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ହାତ ବଙ୍କା ଥିବାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଗତ ଚାରି ମାସ ହେବ ଭତ୍ତା, ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ ।ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ।"
'ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ'
ପଡୋଶୀ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ତାହାର ଉଠିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ । କୌଣସିମତେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଚଳେ । ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଟିକେ ଭଲମନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ବାପା ମାଆ ଆରପାରିରେ, ଭାଇ ବାହାରେ ରହେ । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିବାଡ଼ି ନାହିଁ । ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନମଜୁରି କରି ଚଳନ୍ତି । ଝିଅର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି । ହାତଗୋଡ଼ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ଏବଂ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳୁ ନାହିଁ କୌଣସିମତେ ସେ ଚଳୁଛି ।"
"ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତ 4ରୁ 6 ମାସ ହେବ ତାହା କଟିଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ରାସନ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ । ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ନେଉ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଛି । ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ବୋଲି ପଡୋଶୀ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ:
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଦୀପକ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ଆଦର୍ଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହ ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମିନତୀ ମାଡାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ସେ ଆଜି ଭତ୍ତା, ରାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ,ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।"
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ:
"ମିନତୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ଘା' ହୋଇ ପୋକ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଗୋଡ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଛି । ଆମ ସଙ୍ଗଠନ ତରଫରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବତନ ଡି.ଏସ୍.ଏସ୍.ଓ. ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି.ଏସ୍.ଏସ୍.ଓ. ତଥା ଡି.ଏସ୍.ଏସ୍.ଓ. ଅଫିସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି, " ବୋଲି ସମାଜସେବୀ ଦୀପକ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।
ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି!
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡୋର୍-ଟୁ-ଡୋର୍ ଯାଇ କାହାର ୟୁ.ଡି.ଆଇ.ଡି. (UDID) କାର୍ଡ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାର ହୋଇନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବା ବି.ଏସ୍.ଏସ୍.ଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏଭଳି ଅସହାୟ ଓ ଦୁଃସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଭାବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିକିତ୍ସା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ, "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଧାରକାର୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟାସ:
"ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ । ଆମେ ମିନତୀ ଆଧାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଥର ବ୍ଲକକୁ ନେଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଆଖି ସ୍କାନ୍ ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, " ଖମୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତିସଭ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଏବଂ ସେଠାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଚାଲୁ କରିଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗତ ଚାରି ମାସ ହେଲାପୁଣି ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେ ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । କେବଳ ମିନତୀ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ।"
ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ୱାନ ଡିଜିଏମ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମିନତୀ ଗତ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ଓ ଆଇ ସ୍କାନ୍ ନହୋଇ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା