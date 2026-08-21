ଜୟପୁରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା; ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଜୟପୁରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ । ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଯୁବକ ମୃତ । ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ NH-26 ଉପରେ ମୃତଦେହ ରଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା । ରିପୋର୍ଟ- ସିଏଚ. ଶାନ୍ତାକାର
Published : August 21, 2026 at 6:24 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ । ଜୟପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଛୁରାମାଡ଼ କରାଯିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ କେବିଡି ଗାଁର କିଷାନ କୁଳଦୀପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । କିଷାନ ମୋବାଇଲ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କିଷାନ କୁଳଦୀ ମୋବାଇଲ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁ କେବିଡିରୁ ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କିଷାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୟପୁର-ନବରଙ୍ଗପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-26 ଉପରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତ କିଷାନ କୁଳଦୀପଙ୍କ ମାମୁଁ କହିଛନ୍ତି," ମୋ ଭଣଜାକୁ ଦିନ ଦ୍ବିପହରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ । ପୋଲିସ ଥାନା ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ମୋ ଭଣଜାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ତାର କଣ ଦୋଷ ଥିଲା ? "
ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୧୦୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଦୋଷୀ; ୨୦୨୪ର ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୋଖରୀରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ