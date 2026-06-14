ETV Bharat / state

ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା; ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି

ଗ୍ୟାରେଜ ଦୋକାନରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବସିଥିବା ବେଳେ କାର ଆସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

YOUTH SHOT DEAD
ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା (Representational Image (IANS))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 14, 2026 at 10:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: ଜିଲ୍ଲାର ଗଣିଆରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା । ଯୁବକଙ୍କ ଛାତିକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଗଣିଆ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଖଣ୍ଡପଡା SDPO ପହଞ୍ଚି ଥିବା ସୂଚନା । ତେବେ ଗୁକିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।

ଗଣିଆ ଥାନା କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଡରାସିଂଘା ଛକରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଗ୍ୟାରେଜ ଦୋକାନରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବସିଥିବା ବେଳେ କାର ଆସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ । ରବୀନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାଡ କରି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ମୃତ ଯୁବକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘର ପତୁରିଆ ।

TAGGED:

FORENSIC EXAMINATION FIRING CASE
YOUNG MAN SHOT DEAD NAYAGARH
NAYAGARH TOWN FIRING INCIDENT
YOUTH SHOT DEAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.