ଯାଜପୁର ସହରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ଗୁଳିମାଡରେ ଯୁବକ ମୃତ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : April 7, 2026 at 3:14 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 3:21 PM IST
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ସହରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ଗୁଳିମାଡରେ ଯୁବକ ମୃତ l ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ l ଯାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିମେଘା ନିକଟରେ କୁଆଁସରପୁର ଅଂଚଳର ସୋମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କ ଉପରକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଗୁଳିମାଡ ପରେ ଗୁରୁତର ସୋମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଲୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ଯୁବକ ସୋମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ l ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଏ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ତାହା ଜଣାପଡି ନାହିଁ ।
ଏପଟେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଟିମନିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ । ତେବେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ ଜାରି ରଖିଛି ।
