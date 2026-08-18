ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ: ପୁଅର ଛୁରା ମାଡରେ ବାପା ଓ 3 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ
ଗୋପରେ ଯୁବକ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ବାପା ଓ ୩ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଲେ ଛୁରାମାଡ଼ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ଯୁବକ କାବୁ । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : August 18, 2026 at 8:56 PM IST
ଗୋପ (ନିମାପଡା): ନିଶା କିଭଳି ଗୋଟିଏ ହସଖୁସିର ପରିବାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଅମଣିଷ ପାଲଟିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ବାପାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସିବା ସହ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୩ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛି । ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ହାତରେ ଛୁରା ଧରି ଯୁବକ ଜଣକ ଉତ୍ପାତ ରଚିଥିଲା । ପରେ ବହୁ କସରତ ପରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଘଟଣ । ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବିକ୍ରମ ରଥ ଆଜି ସକାଳେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶା ସେବନ କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିଥିଲେ । ତେବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଶା ସେବନ ନକରିପାରି ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଦେଖି ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ନିଶା ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଥିବା ପୁଅ ବିକ୍ରମ ହଠାତ୍ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ବାପାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଗୋପ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଗୋପ ଥାନାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରକ୍ତମୁଖା ପାଲଟିଥିବା ବିକ୍ରମ, ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିଲା ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବାପାଙ୍କ ସମେତ ୩ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିବରାମ ଶତପଥୀ, ରବି ସାମନ୍ତରାୟ, କନେଷ୍ଟବଳ ଚିତେଶ୍ୱରୀ ନାୟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଗୋପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଥିଲା ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯୁବକଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ୍ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗୋପ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମକୁ ଧରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜୁଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା ତାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଚିଲିକାରେ ନାବାଳକକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୧୮ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ