ଜୀବନ ଅଭିଶପ୍ତ କରିଦେଇଛି ଅଜଣା ରୋଗ; ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ମା' ମାଗୁଛି ସହାୟତା

ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ସନ୍ତାନ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ । ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ପରିବାର । ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବଢିଲା ପୁଅ ।

ଜୀବନ ଅଭିଶପ୍ତ କରିଦେଇଛି ଅଜଣା ରୋଗ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 11:26 PM IST

3 Min Read
ବାଲେଶ୍ୱର: ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଶା ବାଡ଼ି ହୋଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପୁଅ ଆଜି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ । ବାପା ମା କଣ ସେବା ପାଇବେ ରୋଗୀଣା ପୁଅର ସେବା କରିବାରେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଚିକା । ଦୁହିଁଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା ଏବେ କାନି ପାତି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାଗୁଛି ଅର୍ଥ । ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ । ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ପଲେଇ ଓ ମାଳତୀଙ୍କ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ସୁଦର୍ଶନ ଏବେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ।

ଜୀବନ ଅଭିଶପ୍ତ କରିଦେଇଛି ଅଜଣା ରୋଗ (ETV Bharat Odisha)



ସୁଦର୍ଶନ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡ଼ାକ୍ତର ଦେଖାଇ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ । ଏବେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡି ଯାଉଛି । ଆଜକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ସୁଦର୍ଶନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ।


ପୁଅ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମା' ବି ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ବୟସ ବଢୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନାହିଁ । ନା କଥା କହି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଡହାତ ଚାଲୁଛି । ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମା' ବାପା ପ୍ରଥମେ ସୋର, ବାଲେଶ୍ଵର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ ।

ଏବେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥୁବାରୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଆଉ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବାକୁ ସାହସ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମାଆ ସ୍କୁଲ ପାଚିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ମୂଲ ନ ଲାଗିଲେ ଏପଟେ ପରିବାର ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି । ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ହେତୁ ପୁଅ ସୁଦର୍ଶନର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ପତାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।

ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବଢୁ ନଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତଗୁଡିକ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇ ଗଲାଣି । ସୁଦର୍ଶନ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲାଣି । ଦିନକୁ ଦିନ ଶରୀର ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ । ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମା ଓ ବାପା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇ ପାରିବେ ।




STATE BANK OF INDIA
SORO BRANCH
IFSC CODE -SBIN0007980
A/C- 37740928545
Minati Palei


ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଓ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଛି । ସେହିପରି ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ରମାମଣି ପଲେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି । ଛୁଆର କଣ ରୋଗ କିଛି ଜଣାପଡୁନି, ଏତେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଇଲେଣି ତଥାପି ରୋଗ ଜଣାପଡୁନି। ଛୁଆଟି ବିଛଣାରେ ପଡିଛି, ମା ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରି ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି। ଏକୁଟିଆ ମା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କରୁଛି। ଝିଅ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ବାପା ମା ଛୁଆ ତିନି ଜଣ ହଇରାଣ ହେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଛୁଆଟିକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ଚାଲି ପାରନ୍ତା । ପଇସା ହେଲେ ତ ତା ମା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ପଇସା ତା ମା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଯାହା ଥିଲା ମେଡିକାଲରେ କଟି ଯାଇଛି । ଛୁଆ ଟି କାମ କରି ଯାହା ଆଣୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ ।"



ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ମନର ବେଦନା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ମାର ମମତା ଆଜି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି । ମା ମିନତୀ ପଲେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଠିକି ବି ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବାକୁ ନେଉଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆର ଛାଡିଯିବ । ହେଲେ ଛୁଆର କିଛି ଛାଡ଼ୁନି । ସବୁଠି ଖାଲି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଔଷଧ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ । ତିନିବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଛୁଆ ଖାଇ ପାରୁଥିଲା, ଚାଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ କିଛି କରି ପାରୁନି । ଯେଉଁଠୁ ଧାର କରି ଆଣି ଛୁଆକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଥିଲି ସେମାନେ ବି ଏବେ ମୋତେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ମୁ ଓପାସ ରହୁଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଇବା ଦେଉଛି । ସେ ଖାଇଲେ ସିନା ଟିକେ ବସିବ କି ଚାଲିବ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

