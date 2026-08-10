ETV Bharat / state

ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆର ନିଆରା ତ୍ୟାଗ... କେଶ ଦାନ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢାଇଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା

ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ସ୍ୱପ୍ନା ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ନିଆରା ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Indian actress swapana pati donate hair cancer survivors
ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆର ନିଆରା ତ୍ୟାଗ... କେଶ ଦାନ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବାଣ୍ଟିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 6:50 PM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 7:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦାନ ପାଇଁ ଅପର୍ଯାପ୍ତ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଲୋଡା କେବଳ ଉଦାର ମନଟିଏ । କେଶ ପରି ଛୋଟ ଦାନ କେତେ କାହା ଓଠରେ ଅସୁମାରୀ ହସ ଫୁଟାଇପାରେ ତାହା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପତି । ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ କେଶ ଦାନ ନୁହେଁ ବରଂ କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ନିଆରା ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା । ୨୬ ବର୍ଷୀୟା ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପତି ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଛି । ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଏହି ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ସହ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର...

ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆର ନିଆରା ତ୍ୟାଗ... କେଶ ଦାନ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବାଣ୍ଟିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା (Etv Bharat)




ପ୍ରଶ୍ନ: କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ କେଶ ଦାନ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେମିତି ଆସିଲା?



ସ୍ୱପ୍ନା: କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବିଶେଷକରି କେଶ ଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବନା ଆସିଥିଲା । ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଶ ଦାନ କରିବି । କେଶ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ମୋର କେଶ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ କାମରେ ଆସେ, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ନିଜ କେଶ ଦାନ କରିଛି ।

Actress Swapna pati
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପତି (Etv Bharat)
ପ୍ରଶ୍ନ: ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ କେଶ ଏବଂ ଲୁକ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶ୍‌ ଅଧିକ। ତେଣୁ ନିଜ କେଶ କାଟି ଦାନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାବେଳେ କ’ଣ ଭାବିଥିଲେ?

ସ୍ୱପ୍ନା : ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ କେଶ ଓ ଲୁକ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଜଣକ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ କେଶ କାହାରି ଉପକାରରେ ଲଗାଇ ପାରିବି, ତା’ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେଇ ଆସିଲି । ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୋଟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ପଛକୁ ହଟିନି । ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କେଶ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ । ନିଜ କେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ଫେରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

A unique sacrifice Actress Swapna pati donates her hair for cancer patients
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିବା କେଶ (Etv Bharat)
ପ୍ରଶ୍ନ: କେଶ ଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ ଥିଲା?

ସ୍ୱପ୍ନା : ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, କେଶ ଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲି । ହଠାତ୍‌ ମୋ ମନକୁ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ, ଏହି କେଶ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ମୋ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ।

Actress Swapna pati
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପତି (Etv Bharat)
ପ୍ରଶ୍ନ: କେଶ ଦାନ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କେମିତି ଥିଲା? ଏହା କେବଳ ଏକ ଦାନ ନା ଏହା ପଛରେ ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି?

ସ୍ୱପ୍ନା : କେଶ ଦାନ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ । ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଏହି କେଶ ଦାନ କରିଛି । ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କେଶ ଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ।

Actress Swapna pati
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପତି (Etv Bharat)
ପ୍ରଶ୍ନ: କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କେଶ ହରାଇଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ୱିଗ୍‌ର ପ୍ରଭାବକୁ ଆପଣ କିପରି ଦେଖନ୍ତି ?

ସ୍ୱପ୍ନା : କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଅନେକ ରୋଗୀ କେଶ ହରାଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ବାରମ୍ବାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ । ଏଭଳି ସମୟରେ ୱିଗ୍‌ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ କେଶ ଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ।

Actress Swapna pati
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପତି (Etv Bharat)
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି, ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଏଭଳି ସାମାଜିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରିବ?

ସ୍ୱପ୍ନା : ମୁଁ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ନିଜେ କେଶ ଦାନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, କେଶ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ । ଏମିତି ଅନେକ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ କାଟିଥିବା କେଶକୁ ଫିଙ୍ଗି ନଦେଇ ଦାନ କରିପାରିବା । ଏଥିରେ ଜଣେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ କ’ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?

ସ୍ୱପ୍ନା : କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କେଶ ଦାନ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାନବିକ ଦାୟିତ୍ୱ । କେଶ ହରାଇବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ସମାଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯଦି କେଶ ଦାନ କରିପାରିବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା । ମୋର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେଶ ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ସଫଳତା ବୋଲି ଭାବିବି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି...
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱପ୍ନା ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲଜିରେ ବିଟେକ କରିଥିଲେ ହେଁ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ବମ୍ବେରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନା ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ମଡେଲିଂରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ତେଲୁଗୁ, ଗୁଜରାଟୀ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ Two Desires and a Dream (2016), Antardhwani–The Inner Voiceରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୱନୀରେ ସେ ଶାଲିନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମଟି 2019ରେ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଥିଲା ।

ଏଥିସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ Boyfriend.com (2018), ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ Maang (2015), Ring (2018), W (2018), One More Selfie (2018), Vikalp (2019) ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି (2019)ରେ ସେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟିରେ ମିଠି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ।


ଶୁଟିଂ ବ୍ୟତିତ ମଡେଲିଂ ବି କରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା । ସେତେବେଳେ ଏ ସବୁ କାମ ନ ଥାଏ, ସେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ସମାଜସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଡୁମଡୁମାସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରୟ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ, ପଟିଆ କନ୍ୟାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ ନହରକଣ୍ଟାସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ସେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ତ୍ୟାଗ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ।

ଇଟଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାଳ ମାଳ ସମସ୍ୟା: ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗରିବ ଓ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି 'ଗାୟତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମ', ବାପାମାଆ ସାଜି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ

Last Updated : August 10, 2026 at 7:10 PM IST

TAGGED:

ACTRESS SWAPNA PATI
କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କେଶ ଦାନ
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପତି
HAIR DONATE FOR CANCER PATIENTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.