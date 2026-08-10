ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆର ନିଆରା ତ୍ୟାଗ... କେଶ ଦାନ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢାଇଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା
ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ସ୍ୱପ୍ନା ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ନିଆରା ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 10, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 7:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦାନ ପାଇଁ ଅପର୍ଯାପ୍ତ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଲୋଡା କେବଳ ଉଦାର ମନଟିଏ । କେଶ ପରି ଛୋଟ ଦାନ କେତେ କାହା ଓଠରେ ଅସୁମାରୀ ହସ ଫୁଟାଇପାରେ ତାହା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପତି । ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ କେଶ ଦାନ ନୁହେଁ ବରଂ କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ନିଆରା ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା । ୨୬ ବର୍ଷୀୟା ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପତି ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଛି । ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଏହି ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ସହ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର...
ପ୍ରଶ୍ନ: କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ କେଶ ଦାନ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେମିତି ଆସିଲା?
ସ୍ୱପ୍ନା: କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବିଶେଷକରି କେଶ ଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବନା ଆସିଥିଲା । ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଶ ଦାନ କରିବି । କେଶ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ମୋର କେଶ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ କାମରେ ଆସେ, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ନିଜ କେଶ ଦାନ କରିଛି ।
ସ୍ୱପ୍ନା : ମୁଁ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ନିଜେ କେଶ ଦାନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, କେଶ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ । ଏମିତି ଅନେକ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ କାଟିଥିବା କେଶକୁ ଫିଙ୍ଗି ନଦେଇ ଦାନ କରିପାରିବା । ଏଥିରେ ଜଣେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ।
ଏଥିସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ Boyfriend.com (2018), ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ Maang (2015), Ring (2018), W (2018), One More Selfie (2018), Vikalp (2019) ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି (2019)ରେ ସେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟିରେ ମିଠି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ।
ଶୁଟିଂ ବ୍ୟତିତ ମଡେଲିଂ ବି କରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା । ସେତେବେଳେ ଏ ସବୁ କାମ ନ ଥାଏ, ସେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ସମାଜସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଡୁମଡୁମାସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରୟ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ, ପଟିଆ କନ୍ୟାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ ନହରକଣ୍ଟାସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ସେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ତ୍ୟାଗ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ।
ଇଟଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାଳ ମାଳ ସମସ୍ୟା: ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗରିବ ଓ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି 'ଗାୟତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମ', ବାପାମାଆ ସାଜି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ