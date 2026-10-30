ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'Tie con'; ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
Tie con ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 30, 2026 at 8:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ହୋଟେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟମିତା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ-ଟାଇକନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୨୦୨୬। ‘ବିଲ୍ଡ, ସ୍କେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ’ ଥିମ୍ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସୀମିତ ନରଖି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବାକୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା।
Tie con ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜମି, ଜଳ, ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କରିଛି। ଏବେ ଏହି ସମ୍ପଦକୁ ଆଧାର କରି ଆଇଟି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ଓ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନିବେଶ ଆଣିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ।
ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି, ମାଇନ୍ସ ଟୁ ମାଇକ୍ରୋଚିଫ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଏଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତର ଶିଳ୍ପକୁ ଏହି ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗକୁ ଆଗେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରିବା ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଟାଇ-କନ୍ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ ବରଂ ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିଳ୍ପରେ ନିବେଶ ଆଣିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଟାଇ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜଣେ ନିବେଶକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପାରେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିବେଶ, ନବସୃଜନ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ' ।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ୫ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୪ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ ଅନୁମୋଦିତ ୧୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହ ଉନ୍ନତ 3D ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ପରିଚୟରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିହେବା ସହ ଦେଶର ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମାନଚିତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଭୂମିକା ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ କହିଛନ୍ତି।
କେବଳ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମିତାର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୮ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ଯୁବପିଢ଼ି କେବଳ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟମିତାକୁ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର।
ସେପଟେ ଟାଇକନ୍ର ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ। ଟାଇକନ୍ ସଭାପତି ଅୟସକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନସିକତା ଓ ରପ୍ତାନି ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ିତୋଳିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଭିସୁଟ୍, ଏନ୍ଆଇଟି ଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୭୦୦ରୁ ୮୦୦ଟି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ଟିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ୪୫ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନିଜର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
ଟାଇକନ୍ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନସିକତା ଓ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲ୍ଚର୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସୀମିତ ନରହି, ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବାକୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷତା, ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ବକ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହ ଭିସୁଟ୍ ଓ ଏନ୍ଆଇଟି ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ରୁ ୮୦୦ଟି ଆବେଦନ ଆସିଥିବାବେଳେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୪୫ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ଟାଇକନ୍ରେ ନିଜର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି Tie con ର ସଭାପତି। ଅୟସକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ।
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍, ନିବେଶରୁ ନିଯୁକ୍ତି,ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ୫ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିବେଶ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହେଲେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ନରହି କେତେ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବ ଶିଳ୍ପର ରୂପ ନେଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ କେତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, ତାହା ହିଁ ହେବ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାର ମାପକାଠି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OSCPCRର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଏଥରର ବିଷୟବସ୍ତୁ, 'ଆଦ୍ୟାଶା- ଶୈଶବର ଆଶା, ଭବିଷ୍ୟତର ଭାଷା'