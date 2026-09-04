ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅଘଟଣ; ବାରାକ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଜଣେ ଗୃହରକ୍ଷୀ
ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାରାକ ଭିତରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଜଣେ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀ । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ରାକେଶ କୁମାର ଜେନା। ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : September 4, 2026 at 7:55 PM IST
ଯାଜପୁର: ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅଘଟଣ ! ବାରାକ ଭିତରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଧୋଇ ହେବାକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାରୁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଜଣେ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତେବେ ମୃତ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥାନା ରାଣାଗୁଣ୍ଡି ଗାଁର ରାକେଶ କୁମାର ଜେନା ।
ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟାୟତଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଥିବାରୁ ରାକେଶ କୁମାର ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବାରାକ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଧୋଇ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ରାକେଶ ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହେଲା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାରୁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ।ଏହା ଦେଖି ସାଥି କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାକେଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ।ଏହାପରେ ଏସପିଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏସପି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ଖବର ପାଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଓ ରସୁଲପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ରାକେଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ରାକେଶଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରାକେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । କିପରି ରାକେଶ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ସେନେଇ ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର